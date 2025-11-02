Лорен Хиссрич уверяет, что все смерти персонажей не случайны.

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрич объяснила, почему в 4 сезоне шоу снова погибли персонажи, которые в книгах выжили. Как она рассказала GamesRadar, убийства не делаются ради шока, а служат драматическому развитию героев.

Хиссрич признала, что вокруг смертей уже не раз возникали споры, например, после того как во втором сезоне убили Эскеля, превратив его в Лешего. Но, как она говорит, каждая потеря имеет смысл:

"Мы не сидим в комнате, решая: "А давайте убьём этого, чтобы всех удивить". Для нас важно показать, как герои переживают утрату, как боль меняет их и взгляд на мир".

В новом сезоне это особенно заметно. Весемир погибает в битве при Монтикальво от рук Вильгефорца, а маг Истред жертвует собой в замке Стигга, чтобы сорвать планы врага. Эти смерти, по словам Хиссрич, стали способом показать внутреннюю трансформацию оставшихся в живых: "В этом сезоне есть несколько неожиданных смертей, и каждая по-разному влияет на героев. Это отражение того, что смерть и горе - часть человеческого опыта"

Видео дня

Четвёртый сезон "Ведьмака" уже доступен на Netflix, а пятый, по словам создателей, завершит историю Геральта и Цири.

Ранее мы рассказывали, что критики "разгромили" 4 сезон сериала "Ведьмак". В новом сезоне Геральта сыграл Лиам Хемсворт.

Вас также могут заинтересовать новости: