Правоохранительные органы проверяют обстоятельства.

Российские оккупанты 1 ноября нанесли ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области, в результате которого погибли военные.

Об этом сообщили в пресс-службе Группировки войск "Восток".

Там отметили, что россияне продолжают наносить удары не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины на фронте. Также РФ постоянно наносит удары по населенным пунктам в глубоком тылу и в районах приближенных к линии боевого соприкосновения.

"Вследствие вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - написали в пресс-службе Группировки войск "Восток".

В ночь на 2 ноября россияне нанесли удары по нескольким областям Украины. В частности в результате атак РФ по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях есть погибшие и раненые среди гражданских.

Также на фоне российских ударов обесточена вся Донецкая область. Также частично без света остаются потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях.

