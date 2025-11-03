Осьминоги являются довольно необычными существами.

Осьминоги являются ярким примером абсурдности эволюции. Это довольно странные существа, у которых нет костей, но есть клюв и "мини-мозги" в каждом из восьми щупалец.

Есть одно утверждение знаменитого греческого философа Аристотеля об осьминогах, с которым совершенно не согласны современные ученые, пишет IFLScience. В своей книге "История животных" он писал, что "осьминог - глупое существо, поскольку он подплывает к руке человека, опущенной в воду".

Интересно то, что мнение Аристотеля поддерживали и другие творцы, включая Плиния. Он также писал о том, что осьминоги якобы обладают довольно посредственным интеллектом.

Видео дня

В издании отметили, что на самом деле осьминоги могут проходить лабиринты и использовать инструменты для укрытия. Более того, они могут учиться навыкам, просто наблюдая за кем-то другим, и затаивать мелкую злобу на отдельных особей.

"Осьминоги соответствуют всем критериям определения интеллекта. Они демонстрируют большую гибкость в получении информации", - писала Лиза Понсет, биолог из лаборатории этологии животных и человека (EthoS) Университета Кана Норманди, в статье для The Conversation в 2021 году.

Она объясняла, что одним из проявлений интеллекта живого существа является неуемная любознательность. Биолог подчеркнула, что то, что Аристотель считал глупостью, на самом деле является признаком высокого интеллекта.

"Они (осьминоги) будут тратить время на то, чтобы ловить руки, сети или любые другие предметы, которые попадают в их аквариум. Дальше они сами решают, когда отпустить свою добычу. Не так уж они и глупы, да, Аристотель?", - добавила Понсет.

У осьминогов есть любимые щупальца

Ранее американские ученые выяснили, что осьминоги имеют любимые щупальца, которые используют для определенных задач чаще, чем другие. Профессор зоологии Неапольского университета Михаэль Куба исследует этих животных на протяжении многих лет и был одним из экспертов, участвовавших в открытии.

Американские ученые проанализировали видеозаписи животных в Атлантическом океане и Карибском море. Так они узнали о том, что у осьминогов есть любимые щупальца.

Вас также могут заинтересовать новости: