Отсрочку без ТЦК можно оформить или продлить двумя путями: юрист рассказала механизм

С 1 ноября начали действовать новые правила оформления или продления отсрочки от мобилизации.

С 1 ноября военнообязанным не нужно записываться в электронную очередь в районные ТЦК и СП и подавать бумажные документы для получения отсрочки. Достаточно иметь при себе оригиналы документов и нотариально заверенные копии, чтобы обратиться к администратору ЦПАУ и в автоматическом порядке подать заявление. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

Согласно постановлению Кабмина №1364, которое начало действовать 1 ноября, появилось автоматическое продление отсрочки и возможность сформировать эту отсрочку с помощью приложения Резерв+. Она отметила, что если существуют проблемы с документами или не все бумажные документы оцифрованы и загружены в приложение Дія, то есть возможность подать документы лично в ЦПАУ.

"Если основание для отсрочки подпадает под перечень тех, которые будут в дальнейшем продолжаться автоматически, то это позволяет продолжать эту отсрочку автоматически в приложении Резерв+ без какой-либо явки - как в ЦПАУ, так и в ТЦК и СП", - пояснила она.

Видео дня

По ее словам, отсрочка автоматически продлевается следующим категориям:

людям с инвалидностью;

временно непригодным к военной службе;

родителям трех и более детей до 18 лет, которых они воспитывают;

родителям детей с инвалидностью, совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;

те, кто имеют жену или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы;

те, кто ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью - как своими, так и своей жены;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если муж или жена служит в армии;

студенты дневной формы, которые получают высший уровень образования;

научные и научно-педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту работы на ставку на 0,75 и более;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий во время военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ и военные, освобожденные из плена.

Адвокат отметила, что если по этому основанию у гражданина уже была оформлена отсрочка, то с сегодняшнего дня она автоматически продолжится в приложении Резерв+. А если по этому основанию отсрочка ранее не была оформлена, то необходимо взять весь пакет документов, обратиться в ЦПАУ и первый раз податься на эту отсрочку и получить автоматическое подтверждение.

"Необходимо помнить, что право на отсрочку необходимо не только иметь, но и реализовать. Реализация права на отсрочку происходит в формате: или гражданин лично обращается с заявлением об отсрочке в ТЦК и СП, или если автоматически подает заявление на отсрочку через приложение Резерв+", - сказала она.

Эксперт посоветовала обновить приложение, затем зайти на главную страницу и нажать значок "...". Тогда должна высветиться возможность подать заявление на отсрочку. Надо пройти шаги, которые подсказывает приложение. Запрос отправляется в реестр и ориентировочно через день-два должен прийти ответ с информированием о том, что отсрочка вам предоставлена. В дальнейшем можно сформировать полную выписку из Резерва, где будет указана отсрочка и ее тип.

"Если сделать это не удалось и в Резерве у вас нет отсрочки, хотя вы имеете на это право, то у вас нет достаточного подтверждения со стороны ТЦК и СП о том, что ваши основания признаны и вам предоставлена отсрочка", - пояснила адвокат.

По ее словам, в таком случае надо записываться в электронную или живую очередь в ЦПАУ, приходить с полным пакетом оригиналов всех документов, которые дают право на отсрочку, и администратор в автоматическом формате отсканирует документы, сформирует заявление о предоставлении отсрочки, которое будет направляться в автоматическом режиме в ТЦК и СП. В дальнейшем, говорит она, представители ТЦК и СП за один день будут рассматривать эти документы и предоставлять ответ, который будет отображаться в приложении Резерв.

Изменения в закондавстве о мобилизации

Напомним, что с 1 ноября Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) принимают документы от военнообязанных на оформление отсрочки от мобилизации. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, это нужно, чтобы разгрузить ТЦК, ведь речь идет о сотнях тысяч случаев.

Вас также могут заинтересовать новости: