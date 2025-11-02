Два крупнейших турецких НПЗ увеличили закупки нероссийской нефти.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции увеличили закупки нероссийской нефти в ответ на новые западные санкции против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что Турция наряду с Китаем и Индией являются основными покупателями российской сырой нефти. И сейчас турецкие нефтеперерабатывающие заводы действуют подобно индийским, что свидетельствует о влиянии усилий США, Евросоюза и Великобритании на ограничение продажи российской нефти, которая используется для финансирования войны в Украине.

В статье говорится, что один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и у других нероссийских производителей.

"Согласно расчетам Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в день (б/с) нероссийских поставок в зависимости от размера груза, а это означает, что SOCAR будет использовать меньше российской сырой нефти", - пишет издание.

Между тем в сентябре и октябре практически вся нефть, которую перерабатывал завод STAR, а это около 210 000 баррелей в сутки, была российского происхождения.

По данным источников Reuters, одна из четырех партий нефти, приобретенной турецким заводом, - это казахстанская KEBCO, такая же по качеству, как российская Urals. Ранее в этом году STAR получал только одну такую партию, а в 2024 году - ни одной.

Другой крупный турецкий нефтепереработчик - Tupras - также увеличивает закупки нероссийских сортов нефти, подобных по качеству Urals, в частности иракских, сообщили изданию два источника.

По их словам, Tupras, который владеет двумя крупными НПЗ в Турции, вероятно, полностью откажется от российской нефти на одном из них, чтобы сохранить возможность экспорта топлива в Европу без нарушения будущих санкций ЕС. На втором заводе компания продолжит перерабатывать российскую нефть.

По данным Kpler, в ноябре Турция должна получить 141 000 баррелей иракской нефти в сутки, что больше, чем 99 000 б/с в октябре и 80 000 б/с в среднем за год. Отмечается, что данные за декабрь пока недоступны.

В материале говорится, что в январе-октябре 2025 года Турция импортировала примерно 669 000 баррелей нефти в сутки, из которых 317 000 баррелей (47%) приходились на российскую нефть. Для сравнения: за тот же период прошлого года импорт составлял 580 000 баррелей в сутки, из них 333 000 баррелей были из России.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Как сообщал ранее УНИАН, 22 октября США объявили, что вводят жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США пояснило, что ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

28 октября стало известно, что индийские НПЗ начали отменять заказы на российскую нефть из-за санкций США. Кроме того, некоторые компании даже отменили предварительные заказы. В то же время отмечалось, что некоторые государственные заводы Индии рассматривают возможность продолжать получать некоторые грузы российской нефти со скидками от небольших поставщиков вместо подсанкционных "Роснефти" и "Лукойла".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новые санкции обвалят экспорт нефти из РФ на 50%, что приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц. Глава государства выразил надежду, что за этим решением администрации США последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".

