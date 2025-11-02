Россияне массированно ударили дронами по Павлограду: есть погибший и раненые

В результате удара в городе возникли пожары.

Российские оккупанты сегодня, 2 ноября, нанесли массированный удар дронами по Павлограду в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Он отметил, что в результате вражеской атаки погиб 55-летний мужчина. Также в течение дня ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Другими пострадавшими оказались 71-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Кроме того, в результате удара в городе возникли пожары. Повреждения получили многоквартирный дом, автомобили, металлический навес и частное предприятие.

Гайваненко добавил, что россияне также атаковали FPV-дронами и артиллерией Никопольский район. Пострадали райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая общины.

"Получил ранение мужчина 75 лет. Он доставлен в больницу. Повреждены спортшкола, пять частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Задело несколько машин и линию электропередач", - рассказал глава Днепропетровской ОГА.

Удар РФ по общинам Днепропетровской области 1 ноября - что известно

Ранее в пресс-службе Группировки войск "Восток" сообщили, что в результате ракетно-дронового удара россиян по общинам Днепропетровской области 1 ноября погибли военные. Отмечается, что правоохранительные органы проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ.

В пресс-службе Группировки войск "Восток" отметили, что россияне продолжают наносить удары не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины на фронте, но и постоянно бьют по населенным пунктам в глубоком тылу и в районах приближенных к линии боевого соприкосновения.

