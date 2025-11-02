Эксперты заявили, что на эти модели стоит обратить внимание.

В наше время многие автопроизводители выпускают свои электромобили. Именно поэтому потенциальным покупателям трудно определиться, на какие модели стоит обратить внимание.

В BGR назвали 10 лучших электромобилей 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших электромобилей:

BMW i4 BMW i5 Porsche Taycan Hyundai Ioniq 6 Genesis GV60 Audi Q6 E-Tron Kia EV9 Tesla Model Y Audi Q4 E-Tron Tesla Model 3

BMW i4 признали лучшим электромобилем 2025 года. Эта модель выпускается с 2021 года.

Согласно дорожным испытаниям, которые провели эксперты, BMW i4 способен проехать до 512 км без подзарядки. Также самая мощная версия модели может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

Кроме того, эксперты высоко оценили управляемость и подвеску BMW i4. По их словам, этот электрокар предлагает довольно высокий уровень комфорта, но имеет спортивный характер.

Ранее в Daily Express назвали недорогой электромобиль, который можно выгодно купить на вторичном рынке. Это компактный хэтчбек Renault Zoe, который в среднем сохраняет лишь 30% от первоначальной стоимости при перепродаже.

Средняя цена на Renault Zoe в Украине варьируется примерно от 5000 до 18 000 долларов и выше, в зависимости от года выпуска, состояния, комплектации и пробега. Для сравнения, подержанная Tesla Model 3 обойдется примерно в 25 000 долларов.

