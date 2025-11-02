В мире существуют страны, которые живут по своим уникальным календарям.

Во время путешествий по миру вы можете буквально оказаться в прошлом или будущем. Привычный для украинцев григорианский календарь используется не везде. Зная, какой год в разных странах наступает вместо 2025-го, вы можете лучше погрузиться в местную культуру.

Ранее мы называли неочевидную причину того, почему опасно жить в Австралии и для чего австралийцы купаются в колготах.

Какой сейчас год в разных календарях

В Украине, Европе, Америке и многих других странах сейчас длится 2025 год по григорианскому календарю. За точку отсчета в нем берется предполагаемый год рождения Иисуса Христа. Альтернативные летоисчисления существуют в основном в государствах, где мало христиан.

Видео дня

При этом даже в не христианских странах в повседневной жизни в основном используется григорианский календарь. А "местный" оставляют для культурной и религиозной сферы.

Исламский календарь - 1403 или 1447 год

Мусульмане рассчитывают дату по Солнцу или Луне, поэтому точная дата может колебаться. Такой календарь называется солнечная или лунная хиджра и официально установлен в Саудовской Аравии, Афганистане и Иране. Остальные мусульманские страны живут по григорианской системе, а лунную используют для вычисления дат праздников.

Китайский календарь - 4722 год

Любители восточной астрологии часто интересуются, какой сейчас год по китайскому календарю. Восточное летоисчисление используется лишь в культурных и эзотерических целях, например, для различных магических ритуалов и празднований. Официально Китай живет по григорианскому стилю.

Буддийский календарь - 2568 год

Используется вместе с григорианским в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме. Летоисчисление ведется с момента, когда Будда достиг нирваны. Буддисты обращаются к этой системе во время праздников и церемоний.

Еврейский календарь - 5785 год

Иудеи ведут отсчет с момента сотворения мира по Торе. Однако как и в предыдущих случаях, в деловых и повседневных делах в Израиле применяется григорианская система.

Японский календарь - 7 год

По давней традиции вся истории Японии разделена на эры правления императоров. В 2019 году на престол взошел Нарухито, при котором началась эпоха Рэйва. Поэтому исторически в стране длится седьмой год эры Рэйва. Однако японцы отлично знают, какой сейчас год в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: