Россияне все еще часто используют самолеты и управляемые авиабомбы.

Россияне перестали использовать вертолеты для ротаций и эвакуаций после того, как военные 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем сбили один из них в Донецкой области с помощью FPV-дрона. Об этом рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 ОШБ беспилотных систем Тарас Мишак в эфире телемарафона.

"Наша бригада не так давно сбила вертолет FPV-дроном. Это вообще произошло впервые в истории войн мировых. 59 бригада именно это и сделала. Сейчас их такая тактическая авиация, вертолеты вообще не появляются в зоне видимости. То есть они изменили свою тактику, перестали использовать их для ротаций, эвакуаций. Мы пока не видим их", - рассказал военный.

Мишак отметил, что россияне все еще часто используют самолеты и управляемые авиабомбы. По его словам, враг применяет их каждый день, а точность этого оружия довольно высокая.

Кроме того, старший офицер отделения коммуникаций 59 ОШБ беспилотных систем поделился, что в зоне ответственности бригады на Покровском направлении россияне не используют бронетехнику. Он заявил, что вместо этого враг пытается продвигаться небольшими пехотными группами.

"Они незаметно пытаются заходить. К счастью, нам удается их обнаруживать, не допускаем их, не пропускаем в наши тылы, то есть уничтожаем их еще на подступах. Я знаю, что на других участках там уже были попытки россиян этой осенью, не так давно там механизированными колоннами, но у нас пока такого нет", - добавил Мишак.

Сбитие российского вертолета FPV-дроном - что известно

Ранее украинские бойцы сбили FPV-дроном российский вертолет Ми-8. Его цена может варьироваться от 6 миллионов до 15 миллионов долларов.

Старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак отмечал, что это была очень сложная операция. Он выразил надежду, что этот опыт удастся масштабировать.

Мишак объяснял, что вертолеты Ми-8 у россиян выполняют логистические и транспортные задачи. Иногда враг использует их для эвакуации раненых.

