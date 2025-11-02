В украинском консультационном центре рассказали, что молодые мужчины, которые приехали, имеют "относительно высокий уровень образования".

С сентября 2025 года в украинский консультационный центр в Берлине за поддержкой начало обращаться значительно больше молодых мужчин, чем обращалось до этого. Об этом пишет DW.

"До этого молодые мужчины этой возрастной [группы] не были настолько представлены среди тех, кому мы помогаем", - рассказала координатор центра Элина Венер.

По ее словам, консультационный центр предоставил в сентябре более 440 консультаций, и 13% из них были предоставлены молодым мужчинам из Украины - это значительное увеличение по сравнению с летом, когда эти обращения составляли лишь 0,1% от общего количества.

Видео дня

Отмечается, что некоторые из этих молодых людей сразу попадают в приемный центр для иммигрантов, другие же останавливаются у друзей или родственников.

В консультационном центре рассказали, что эти молодые люди имеют "относительно высокий уровень образования". Большинство из них хотят получить временную защиту, чтобы обеспечить свое право на пребывание в Германии, затем они могут подать заявление на обучение или искать работу.

Что рассказали молодые мужчины, которые выехали из Украины

20-летний Максим, который приехал из Киева, рассказал, что он "невероятно счастлив", потому что четко видит, что это его "билет в будущее". Он подал заявление на временную защиту и сейчас находится в убежище для беженцев. Максим хочет выучить немецкий язык, а потом учиться или работать.

Последние два года он работал курьером. Его отец умер семь лет назад, и юноша жил с матерью, которая работает уборщицей.

"Я также приехал в Германию, чтобы помочь маме", - пояснил Максим.

22-летний Сергей родом из Донбасса. После 2014 года переехал в город Шахтерск в Днепропетровской области. Он говорит, что было очень трудно решиться покинуть Украину, но, мол, возможности для мужчин уехать очень ограничены, поэтому понял, что это последний шанс.

"В 23 или 24 года ты находишься в своеобразной буферной зоне. Ты не можешь просто поехать за границу, но и не прячешься; тем временем призыв в армию становится все ближе", - говорит он.

У Сергея в Германии есть друзья, которые в свое время тоже покинули Украину, и это повлияло на его решение о выезде. Сейчас он обустраивается и ищет работу. Позже хотел бы забрать к себе мать, брата и сестру. Он не хочет возвращаться в Украину как минимум десять лет.

Сергей рассказал, что в автобусе, которым он ехал в Германию, было еще восемь молодых людей, и все они были очень счастливы, когда прошли паспортный контроль.

"Как только мы закончили, все закричали: "Ура, мы это сделали!"" - рассказал он.

18-летний Виктор из села Григорьевка, что возле Киева, приехал со своей девушкой. Оба подали заявку на временную защиту. Виктор может продолжать учиться онлайн в Киевском университете культуры, мечтает стать актером.

Говорит, к выезду побудили "страх войны" и "страх быть призванным". Хотя мужчины в возрасте до 25 лет пока не проходят военную службу, он считает, что это может измениться в любой момент.

Он хотел бы выучить немецкий язык, учиться в университете или найти работу. Но, говорит, "здесь все очень бюрократично, а языковой барьер является проблемой".

За границей стало больше молодых украинских мужчин

Как сообщал ранее УНИАН, резкий приток новых украинских беженцев вызвал негативную реакцию в Европе. Политики в Германии и Польше начали выражать недовольство из-за роста количества молодых украинских парней, которые прибывают в эти страны. В Германии представители правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца даже предупредили: поддержка Украины может снизиться, если молодые мужчины будут восприниматься как уклоняющиеся от службы.

Издание The Telegraph рассказало, сколько молодых людей покинули Украину за два месяца. По его данным, после того, как президент Владимир Зеленский смягчил правила выезда, почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста выехали за границу. Для сравнения, вся британская армия насчитывает около 70 000 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: