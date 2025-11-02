Шутер пробыл в подписке год с момента релиза.

На официальном сайте Xbox появился список игр, которые в ближайшие недели покинут Game Pass. Главной потерей стал шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World.

Игра пробыла в сервисе почти год с момента релиза 20 ноября 2024 года. За это время многие пользователи успели пройти сюжет, оценить атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения и насладиться масштабным открытым миром.

Кроме S.T.A.L.K.E.R. 2, из каталога Game Pass уберут ещё четыре игры: симулятор кузнеца Blacksmith Master, футбольный менеджер Football Manager 2024, стратегию Frostpunk и пиксельное приключение Spirttea.

Для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2 есть и хорошие новости: уже 20 ноября игра станет доступна на Playstation 5. Версия для консоли Sony получит улучшения для Pro-модели, включая повышенное разрешение, оптимизацию частоты кадров и улучшенные графические эффекты..

Ранее мы рассказывали, что для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел крупный патч с новым контентом и исправлением багов. В игре появились очки ночного видения, наклоны с оружием и возможность подбирать трофеи с мутантов.

