Глава Белого дома констатировал, что война тяжелая как для Украины, так и для России.

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений относительно войны в Украине, в частности, рассматривает ли он передачу Украине ракет Tomahawk. На вопросы журналистов глава Белого дома ответил на борту президентского самолета. Заявление опубликовано в Telegram-канале Новости.live.

Указывается, что президент США сейчас не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

"Нет. Не то, чтобы я не мог изменить решение, но на данный момент - нет", - сказал он журналистам.

Также его спросили, планирует ли он использовать замороженные российские активы в Европе как инструмент для переговоров.

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", - сказал Трамп.

Глава Белого дома на вопрос журналиста, что может стать "последней каплей", которая докажет готовность российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине ответил, что, вероятно, такого не произойдет.

"Последней капли не будет. Иногда надо дать им сражаться. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. И для Украины это тяжело. Это трудно для обоих", - высказал мнение президент США.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что российский диктатор Владимир Путин поставил оккупантам задачу захватить Покровск и Мирноград до 15 ноября текущего года. Такая дата выбрана для того, чтобы Путин мог похвастаться перед россиянами и перед партнерами, особенно после изменения позиции Трампа и его встречи с Си Цзиньпином успехом и показать, что он будет ставить условия. Маломуж прогнозирует, что после этого враг будет пытаться продвигаться к Константиновке и Краматорску.

Также мы писали, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы потребности во встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным пока нет. При этом, Песков добавил, что гипотетически, она возможна. По его мнению, сейчас есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования.

