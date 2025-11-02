Там предположили, что гипотетически она будет нужна в будущем.

В настоящее время потребности во встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по Украине, нет.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, необходимости во встрече РФ и США на высшем уровне сейчас нет.

"Гипотетически рассуждая, она (встреча - ред.) возможна, но сейчас в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", - сказал он.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что встреча Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем, потому что РФ отказалась от немедленного прекращения огня в Украине. К тому же российские власти направили в Вашингтон частное коммюнике ("неофициальный документ"), в котором повторили условия для достижения мирного соглашения в войне против Украины.

31 октября Financial Times со ссылкой на источники написало, что отмена встречи Трампа и Путина в Будапеште стала следствием их обоюдного разочарования.

Отдельное раздражение Трампа вызывают попытки Путина хвастаться мнимыми успехами на фронте в Украине, добавили источники.

