Только люди с высоким IQ найдут слово 'страус' за 10 секунд: хитрая головоломка

Среди хаотично расставленных букв спряталось слово "страус".

Эта головоломка заключается в поиске слова "страус" среди букв, расположенных в сетке случайным образом. Слово здесь размещено горизонтально или вертикально.

Решая такие задачи, вы сможете улучшить свой словарный запас, концентрацию, навыки распознавания образов. К тому же это отличное упражнение для глаз. Оно, в частности, помогает поддерживать остроту зрения.

На картинке вы увидите сетку из хаотично расположенных букв. Среди них где-то "спряталось" слово "страус". Для того, чтобы его найти, у вас есть всего 10 секунд.

Будьте внимательны, но не волнуйтесь. Время пошло!

10 секунд прошло. Замечательно, если вы смогли найти слово "страус" за это время. Это свидетельствует, что у вас прекрасная концетрация внимания и хорошо натренированный мозг.

Если же вы не заметили слова, которое искали, то можно вернуться к заданию и проверить свои возможности во второй раз. Ответ - на иллюстрации ниже:

