Добровольцы уверены, что Украина должна победить Россию.

На стороне Украины воюют бойцы из разных стран мира, включая тех, кто пострадал от действий Кремля. К ним относятся белорусский полк имени Кастуся Калиновского, Русский добровольческий корпус (РДК) и Грузинский национальный легион. Тем не менее, есть и добровольцы, которые прибыли из стран, удаленных от зоны боевых действий.

Журналисты Kyiv Post узнали у иностранных добровольцев, почему они решили встать на защиту Украины от российского вторжения. Также они высказали свои мнения, что должны сделать их правительства, чтобы остановить эту войну.

Всего журналисты поговорили с тремя иностранными добровольцами из Германии, США и Франции. Все они служат в подразделении беспилотных систем 41-й отдельной механизированной бригады.

Видео дня

Доброволец из Германии

56-летний немец с позывным "Опа" (дедушка в переводе с немецкого языка) является самым старым членом подразделения. Он признался в разговоре с журналистами, что для него это не первая война.

"Мы растем в условиях угроз нашей демократии, свободе, свободе слова. Я из военной семьи - всю свою жизнь проработал в армии и в сфере безопасности. Моя первая война была в Югославии на стороне Хорватии 30 лет назад. Причины были те же", - рассказал "Опа".

Немецкий доброволец добавил, что является квалифицированным военным инженером и экспертом по взрывчатым веществам. В подразделении он управляет системами детонации БПЛА, а также тестирует и разрабатывает новые способы вооружения дронов.

"В первый год я был пехотинцем в специальной группе - сначала в Запорожской области, затем в Бахмуте. Я прослужил восемь лет инженером в немецкой армии, где занимался обезвреживанием взрывоопасных предметов. Поэтому меня попросили обучить наших людей обезвреживанию взрывоопасных предметов и использованию взрывчатых веществ, прежде чем перейти к дронам. Мне нравится учиться и помогать, где это возможно", - сказал "Опа", вспоминая свой первый год в рядах украинской армии.

Немецкий доброволец подчеркнул, что остановить Россию крайне важно. Он уверен, что если не остановить российского диктатора Владимира Путина сейчас, то война распространится на остальную часть Европы.

"Мы должны остановить россиян в Украине, даже если невозможно вернуть все утраченные территории, мы должны продолжать бороться. Украинцы нуждаются в помощи от Америки. Те, кто жалуется на стоимость оказания необходимой поддержки, должны понимать, что без нее цена будет еще выше. Когда россияне и белорусы встанут на польской границе, или в Литве, Эстонии, или где-либо еще, цена защиты Запада будет гораздо, гораздо выше. В данный момент украинцы гибнут за Европу и просят только оружие, а не войска - в чем проблема?", - заявил "Опа".

Доброволец из США

29-летний американец с позывным "Денвер" в разговоре с журналистами отметил, что прибыл в Украину в 2022 году. Он считает, что союзники подвели Украину.

"Во время подписания Будапештского меморандума мы (США) дали некоторые обещания, и я знал об этом до приезда сюда. Мы дали обещания, которые на самом деле не выполнили. Мы - НАТО. Мы - союзники. Мы должны защищать наших союзников, но мы этого не делаем, поэтому я здесь", - сказал американский доброволец.

"Денвер" добавил, что он получил два ранения, сражаясь с оккупантами. Ему пришлось сделать перерыв на восстановление, но он решил вернуться обратно на поле боя.

"Впервые я был ранен во время Харьковской наступательной операции 2022 года, недалеко от Изюма. Потом я взял небольшой отпуск, залечил раны и вернулся", - заявил американец.

Доброволец из Франции

Французский доброволец с позывным "Сова" рассказал журналистам, что до прибытия в Украину у него не было военного опыта. Тем не менее, раньше он занимался производством гражданских дронов.

"Если завтра Украина падет, то следующими будут страны Балтии, затем, возможно, Польша, и даже если Франция защищена от прямого нападения благодаря своему ядерному оружию, Россия все равно делает все возможное, чтобы дестабилизировать мою страну и всю Европу. Если мы не будем сражаться здесь и сейчас, нам придется сражаться позже, через пять, десять, пятнадцать лет. Поэтому я предпочитаю сражаться здесь и сейчас", - подчеркнул доброволец.

Он заявил, что считает своей личной целью помочь Украине остаться свободной и независимой. По словам "Совы", это важно, так как в случае поражения вся Европа и США окажутся в опасности.

"Это будет поражением для всех демократий в мире и позволит Северной Корее или Китаю продолжать свои империалистические амбиции", - заверил доброволец.

Американский снайпер рассказал, что его удивило на войне в Украине больше всего

Напомним, что ранее бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР Минобороны Украины Мэтью Сэмпсон рассказал, что война в Украине сильно отличается от боевых действий в Афганистане и Ираке. Он заявил, что в Украине ему впервые пришлось столкнуться с окопной войной.

Кроме того, Сэмпсон отметил, что подход США и Украины к проведению боевых операций также отличается. Он рассказал, что однажды между украинцами и иностранцами возник спор о том, как лучше заходить в комнату и зачищать помещение, которое могли бы удерживать россияне. По его словам, украинский способ имел больше смысла.

Вас также могут заинтересовать новости: