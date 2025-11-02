Главную награду получил фильм о ветеранах.

В Киеве определили победителей международного кинофестиваля "Молодость". Главную награду забрал фильм украинского режиссера Юрия Дуная.

Как отмечается на сайте кинофестиваля, в этом году главным гран-при была отмечена лента "Уставшие". Фильм рассказывает историю двух ветеранов, которые пытаются пережить травмы войны и справиться с вызовами гражданской жизни. Основой для сюжета стали реальные истории украинских военнослужащих.

Режиссером стал Юрий Дунай, а главные роли сыграли Валерия Ходос, Дмитрий Сова, Ирма Витовская, Олег Симороз, Дарья Творонович, Елена Узлюк, Александр Мавриц, Александр Соколов, Дарья Легейда и другие.

Видео дня

"Этот фильм такой хрупкий, как наша жизнь, и пронзительно тихий, хотя и повествует об огромном, неописуемом страдании. Этот фильм ставит болезненный и важный вопрос: "Действительно ли мир понимает, что мы имеем в виду, когда мы говорим о войне?", - объяснила выбор жюри режиссер Валерия Сочивец.

Победителем международного конкурса стал полнометражный бельгийский фильм "Мы вам верим" Шарлотт Девиллер и Арно Дюфе.

Лучшим короткометражным фильмом кинофестиваля "Молодость" признали ленту "Билет в один конец: Тбилиси" режиссера Пауля Плобергера. Фильм создан в совместном производстве Австрии, Грузии и Германии.

