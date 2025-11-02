Он отметил, что Украина вместе с партнерами продолжает работать над построением надежной системы ПВО.

Украина укрепила свою противовоздушную оборону (ПВО) зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Эти ЗРК предоставила Германия, но в каком количестве, не разглашается.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Мы укрепили компонент "петриотов" в украинской противовоздушной обороне. Спасибо Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора", - написал Зеленский.

Он детализировал, что некоторое время обе стороны готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены.

Глава государства отметил, что российские удары с воздуха - это главная ставка властителя Кремля Владимира Путина в этой войне.

"Именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем большим будет ее мотив завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина вместе с партнерами продолжает работать над построением надежной системы ПВО.

"Наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно. Поскольку наша безопасность является неделимой, наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас", - констатировал украинский президент.

Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах для усиления ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем.

"Будут и дальнейшие результаты", - пообещал президент.

Системы Patriot для Украины

1 ноября канал German Aid to Ukraine сообщал, что в ближайшие дни Украина получит две пусковые установки к ЗРК Patriot, их предоставят европейские партнеры.

А в октябре в октябре Зеленский сообщал, что Украина готовит контракт на покупку 25 систем Patriot. По его словам, комплексы будут поступать Украине в течение нескольких лет по мере того, как их будет изготавливать производитель.

