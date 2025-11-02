Даст Трамп ракеты Украине или нет, - покажет, какой будет политика Белого дома дальше.

Ракеты "Томагавк" могут потенциально сыграть роль лакмусовой бумажки, которая покажет, как на самом деле Дональд Трамп настроен в отношении российско-украинской войны и действительно ли он так сильно желает ее закончить, как он рассказывает. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации размышляет, какие потенциальные последствия может иметь новая информация о том, что Пентагон не возражает против передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине и не считает, что это снизит обороноспособность Америки.

В статье в частности отмечается, что вопрос передачи "Томагавков" стал одной из главных тем обсуждения в последние недели. С одной стороны эти ракеты, очевидно, дадут Украине новые возможности по поражению хорошо защищенных военных объектов России, например, в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Тихоходным дронам, на которые ВСУ полагаются сейчас, довольно трудно преодолевать российскую ПВО там, где она есть.

С другой стороны, пишет Forbes, Россия четко дала понять, что ей очень не нравится перспектива получить удары "Томагавками" по ее чувствительным местам. Вероятно, Путин был достаточно убедительным на этот счет в их последнем с Трампом телефонном разговоре, после которого "Томагавки" внезапно сняли с повестки дня.

Однако теперь, когда публично стало известно, что США ничего не теряют от передачи ракет Украине (а именно страхом опустошить склады Пентагона Трамп оправдывал паузу с "Томагавками"), все взгляды направлены на президента США.

Автор публикации убежден, что в условиях, когда Путин продолжает уклоняться от переговоров о мире и усиливает удары дронами и ракетами по Украине, Трампу придется как-то на это реагировать, если он действительно хочет мира.

"Теперь, когда Пентагон объявил, что потенциальные поставки "Томагавков" в Украину не помешают текущим запасам США, Путину и Зеленскому будет интересно увидеть, как Трамп решит вопрос этих дальнобойных поставок. Результат решения Трампа не только повлияет на будущее российско-украинской войны, но и будет сигнализировать о том, какой будет роль США в установлении мира между Россией и Украиной", - резюмирует автор.

"Томагавки" для Украины

Как писал УНИАН, на днях американский вещатель CNN сообщил со ссылкой на инсайдеров, что Пентагон на самом деле не возражает против поставок "Томагавков" Украине. Оказалось, что такая поставка не оставит американские склады пустыми.

Впрочем, как рассказали источники журналистов, этот доклад Дональд Трамп получил еще до встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, по итогам которой стало понятно, что "Томагавков" не будет. Тогда Трамп ссылался именно на то, что у США вроде бы не так много этих ракет. Хотя говоря это, он уже получил доклад Пентагона, что ракет на самом деле достаточно.

