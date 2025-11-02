Министр обороны Бельгии сообщил, что уже начато расследование инцидентов.

На выходных в Бельгии были замечены неизвестные беспилотники над военными базами. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сделал предположение, с какой целью запускались эти дроны, пишет Politico.

Франкен считает, что беспилотники запускали, чтобы шпионить за истребителями и боеприпасами.

"Они (дроны - прим. ред) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию", - сказал министр обороны в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

По его словам, уже начато расследование после сообщений о беспилотных летательных аппаратах, пролетавших над военной базой Кляйне-Брогель на севере Бельгии.

Издание отмечает, что эта военная база имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Сейчас на ней дислоцируются бельгийские истребители F-16 американского производства, которые могут нести ядерное оружие. Впоследствии там будут размещены истребители F-35.

Примечательно, что инцидент, который произошел на этих выходных, является одним из многих, произошедших в последнее время в Бельгии и других странах Европы. В течение последних недель над Польшей было перехвачено и сбито несколько беспилотников, также над Румынией фиксировали БпЛА неизвестного происхождения.

Издание поделилось, что с высокой вероятностью это были российские беспилотники, которые также нарушали воздушное движение в аэропортах Дании, Норвегии и Германии.

Указывается, что Франкен не стал прямо обвинять Москву в том, что именно их беспилотники нарушают воздушное пространство Бельгии, но намекнул, что других очевидных виновников почти нет.

"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы осуществления таких действий также очень понятны", - заявил он.

Франкен добавил, что сейчас действительно происходит война дронов и его министерство должно к этому подготовиться.

Министр обороны Бельгии вскоре представит план стоимостью 50 миллионов евро по развертыванию национальной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. По его словам, эти средства будут направлены на финансирование систем обнаружения, глушителей и зенитных орудий для защиты ключевых объектов.

