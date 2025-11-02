Водолеям советуют не бояться перемен, ведь именно они дадут стабильность.

Составлен гороскоп на неделю, с 3 по 9 ноября. Этот период пройдет под мощным влиянием Полнолуния в Тельце, которое произойдет 5 ноября. Каждый знак Зодиака почувствует, что Вселенная посылает предупреждение - особенно тем, кто склонен действовать импульсивно.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

На протяжении всей недели Солнце остается в Скорпионе, усиливая глубину чувств и потребность в искренности. Луна начнет путь в Овне, завершив неделю в нежном и чувствительном Раке. Полнолуние в Тельце напомнит о необходимости отпустить лишнее - не только вещи, но и старые привязанности. Время навести порядок в пространстве и в душе, освободив место для нового.

Общая карта недели - "Рыцарь Жезлов" (перевернутый). Эта карта предупреждает: избегайте поспешных решений и необдуманных поступков. Влияние Полнолуния делает эмоции особенно сильными, но именно сейчас важно проявить выдержку и здравомыслие.

Теперь - индивидуальные советы Таро для каждого знака.

Овен

Карта недели: "Рыцарь Мечей". Ваш энтузиазм и решительность выходят на первый план. Вы готовы действовать, не сомневаясь, но звезды советуют сдержанность. Карта напоминает: прежде чем предпринимать шаг, убедитесь, что ваши слова и поступки не заденут других. Четкость, уважение и дипломатия помогут вам добиться желаемого без конфликтов. На этой неделе важно направлять энергию не на борьбу, а на продуктивные решения. Если вы сумеете удержать фокус, сможете добиться значительного прогресса в делах и укрепить репутацию.

Телец

Карта недели: "Девятка Жезлов" (перевернутая). Полнолуние происходит в вашем знаке, и вы почувствуете прилив энергии - но также усталость от недавних событий. Возможно, вы слишком много взяли на себя. Сейчас время пересмотреть приоритеты, восстановить силы и позволить другим помочь вам. Иногда истинная стойкость - в умении принять поддержку. Позвольте себе передохнуть: перезагрузка откроет новые возможности, которые ранее были не видны. Вы почувствуете, что внутреннее равновесие возвращается, а вместе с ним - уверенность в завтрашнем дне.

Близнецы

Карта недели: "Шестерка Кубков" (перевернутая). Полнолуние заставит вас оглянуться назад. Возможно, вы будете вспоминать прошлые отношения или старые мечты. Карта советует: цените воспоминания, но не живите ими. Чтобы открыть новую главу, нужно перестать ждать возвращения прошлого. Сейчас ваш ум особенно ясен, и это отличное время для осознания собственных ошибок без чувства вины. Примите уроки прошлого как ценный опыт - и смело идите вперед, ведь новая глава уже близко.

Рак

Карта недели: "Сила". На этой неделе вы почувствуете внутренний рост и уверенность. Полнолуние поможет отбросить чужие ожидания и прислушаться к своим истинным желаниям. Карта "Сила" обещает успех - мягкий, но твердый. Спокойствие и вера в себя откроют вам двери, за которыми скрываются важные перемены. Если раньше вы колебались, стоит ли отстаивать свои интересы, сейчас пришло время проявить характер. Вас будут уважать не за громкие слова, а за внутреннюю устойчивость и доброту, которые вы излучаете.

Лев

Карта недели: "Колесница" (перевернутая). Вы привыкли контролировать происходящее, но на этой неделе Вселенная советует отпустить ситуацию. Возможно, то, что казалось вашим путем, уже не ведет к цели. Признайте это и освободите пространство для нового направления. Иногда именно отказ от контроля возвращает внутреннюю свободу. Вы можете почувствовать легкое замешательство или даже раздражение, но не спешите действовать. Позвольте жизни самой показать нужное направление - и оно окажется верным.

Дева

Карта недели: "Паж Кубков" (перевернутый). Вы всегда стремитесь к совершенству, но сейчас нужно довериться интуиции. Полнолуние принесет освобождение от тревог и старых шаблонов мышления. Не бойтесь перемен - они приведут к внутреннему обновлению. Верите ли вы себе настолько, чтобы слушать внутренний голос? Самое время это проверить. В течение недели могут появиться неожиданные идеи или знаки, указывающие путь. Даже если они покажутся нелогичными - доверьтесь чувствам, они приведут к нужным результатам.

Весы

Карта недели: "Рыцарь Жезлов" (перевернутый). Вы щедры и отзывчивы, но на этой неделе Таро предупреждает: не пытайтесь спасти всех сразу. Возможно, вы слишком много отдаете, забывая о собственных границах. Иногда лучший способ помочь - позволить людям самим пройти свой путь. Постарайтесь сосредоточиться на себе и своих потребностях, не испытывая вины. Внутреннее равновесие, которое вы обретете, привлечет в жизнь новые возможности и гармоничные отношения.

Скорпион

Карта недели: "Семерка Мечей" (перевернутая). Сейчас вам важно быть честными - прежде всего с собой. Полнолуние в вашем противоположном знаке Тельца высветит темы доверия и искренности. Не прячьте свои истинные намерения: откровенность принесет освобождение и улучшит отношения. Возможно, вы узнаете что-то новое о себе или о близком человеке - не спешите судить, просто наблюдайте. Ваша прозорливость усилится, и вы сможете почувствовать, кому можно доверять, а от кого стоит держаться подальше.

Стрелец

Карта недели: "Справедливость". Вы ощущаете внутренний баланс и готовы навести порядок в жизни. Полнолуние обращает внимание на привычки и образ жизни - пора что-то изменить. Карта "Справедливость" подсказывает: подумайте, как ваши действия влияют на близких. Возможно, пришло время для честного разговора или пересмотра приоритетов. Неделя поможет вам выровнять эмоциональные и деловые отношения, если вы будете действовать открыто. Ваша честность станет магнитом, притягивающим уважение и доверие.

Козерог

Карта недели: "Дурак" (перевернутый). Вы серьезны и ответственны, но Полнолуние заставит пересмотреть, куда вы вкладываете энергию. Возможно, не все ваши усилия действительно приносят радость. Карта советует отпустить дела, которые больше не вдохновляют. Доверьтесь интуиции - вы найдете новое направление, которое принесет удовлетворение. Эта неделя может стать временем внутреннего обновления: пересмотрите цели, планы и даже свои амбиции. Иногда движение вперед начинается с шага в неизвестность.

Водолей

Карта недели: "Башня". Неделя может стать переломной. Полнолуние высветит слабые места - особенно в семье или доме. Но разрушение старого откроет путь для обновления. Не бойтесь перемен: в итоге именно они дадут вам стабильность, которой вы искали. Возможно, обстоятельства заставят вас быстро реагировать, но именно в этом испытании откроется шанс построить что-то лучшее. Ваше мужество и ясность мышления помогут пережить любые перемены без потерь.

Рыбы

Карта недели: "Влюбленные" (перевернутые). Отношения станут ключевой темой недели. Возможно, между вами и партнером назревает недопонимание. Карта советует не молчать - честный разговор поможет вернуть гармонию. Если вы одиноки, Полнолуние покажет, чего вы действительно хотите от любви. Постарайтесь слушать не только слова, но и интонации - именно они подскажут, кто искренен рядом с вами. Сейчас вы особенно чувствительны, и это ваш дар: используйте его, чтобы укрепить связь с теми, кто вам по-настоящему близок.

