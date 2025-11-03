Россияне наладили тесное сотрудничество с Китаем и массово покупают новые антенны.

Россияне модернизировали антенны на "Шахедах" и сделали их более устойчивыми к действию украинского РЭБа. Об этом в заметке на Фейсбук рассказал военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он пишет, что в последнее время участились сообщения пилотов дронов-перехватчиков о том, что "Шахеты" летают без антенн CRPA. По словам эксперта он слышал несколько объяснений, но назвал их "фантастическими версиями".

Он говорит, что это имеет простое объяснение: "Россияне убрали CRPA антенны с крыла и переместили их внутрь "Шахеда и по центру". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что еще во время производства на заводе в корпус "Шахедов" внесено изменение под "конкретные китайские антенны".

"Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем", - написал он.

Такие антенны, отметил также эксперт, украинские защитники не могут "подавить существующим РЭБ везде по всей стране".

Напомним, что в Сумской области находили "Шахеды" с закрепленными контейнерами с противотанковыми минами. Во время атак россияне крепили под крылья "Шахедов" по два контейнера с противотанковыми минами. Такие БПЛА остаются крайне опасными даже после сбивания.

По оценкам ГУР, Россия планирует в текущем году увеличить производство "Шахедов" и других видов БПЛА. Оценивается, что на текущий год враг запланировал изготовить не менее 36 тысяч ударных беспилотников.

