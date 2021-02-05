Парень вспыхнул, после чего камнем упал вниз.

Подросток получил мощный удар током, взявшись за высоковольтную линию.

По данным Telegram-канала dnepr.24, инцидент произошел на крыше железнодорожного вагона в Одессе.

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"В Одессе дети залезли на поезд, чтобы немного прокатиться. А заодно решили поспорить на 25 гривен, кто дотронется до высоковольтного провода. Как итог, один из ребят загорелся и камнем упал", - говорится в сообщении.

В каком состоянии находится пострадавший - неизвестно.

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Автор: УНИАН