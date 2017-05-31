На Житомирщине правоохранители разоблачили группу копателей янтаря, изъяв у них автомобиль

В Житомирской области вчера, 30 мая, правоохранители разоблачили незаконных копателей янтаря, изъяв у них автомобиль и другое оборудование.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

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Как отмечается в сообщении, государственная лесная охрана Словечанского лесхоза совместно с работниками Овручского отдела полиции помешали подпольным копатель янтаря. Во время совместного рейда 30 мая около 5 часов утра в лесном массиве они услышали работу двигателя автомобиля. Приблизившись к месту происшествия, рейдовик заметили автомобиль УАЗ и 5 неизвестных лиц, готовились начать добычу янтаря. Увидев правоохранителей, копатели убежали.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Овручского отделения полиции изъяли автомобиль и другое оборудование, с помощью которых мужчины осуществляли незаконный промысел.

По данному факту правоохранителями проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Как сообщалось, Житомирский облсовет согласовал создание двух предприятий, которые будут заниматься добычей янтаря.