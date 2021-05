Раздача закончится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

В цифровом магазине Steam издательство Wulum отдает бесплатно космический аркадный шутер Galaxium, созданный в духе классических игр Galaga и Space Invaders. Раздача закончится сегодня, 17 мая, в 20:00 по киевскому времени.

Получить Galaxium можно на странице игры.

Трейлер Galaxium

В Galaxium игроку нужно взять на себя роль робота, который отражает атаки инопланетных захватчиков. Переходя на более высокие уровни, герой получает доступ к новому оружию, щитам, ускорителям прыжков и бустерам.

Galaxium вышла в 2019 году, собрав в основном отрицательные отзывы.

Напомним, что в других магазинах цифровой дистрибуции также проходят раздачи игр. В Epic Games Store до 20 мая можно забрать приключенческую инди-игру об австрийских ученых и деятелей культуры – The Lion's Song. А в PlayStation Store с 18 мая можно получить различный контент для 10-ти сетевых тайтлов, включая 7 дней премиум-аккаунта для World of Tanks, скины и внутриигровую валюту для Rogue Company, а также жетоны двойного опыта для Call of Duty: Warzone.

