Раздача приключенческой инди-игры продлится до 20 мая.

В онлайн-магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. Пользователям отдают приключенческую инди-игру The Lion's Song. Получить ее могут все желающие до 20 мая.

Трейлер The Lion's Song

Подробней про The Lion's Song

Действия игры разворачиваются в начале XX века. Сюжет рассказывает об австрийских ученых и деятелей искусства, каждый эпизод которого показывает их личные творческие переживания и поиски вдохновения героев.

Всего в игре четыре эпизода, а среди персонажей: математики, писатели, художники и композиторы.

Решения, принятые игроком во время одного эпизода, будут влиять на сюжетные линии героев в других эпизодах и определят, смогут ли они достичь своей цели.

The Lion's Song вышла на ПК в 2016 году и была тепло принята игроками, получив от них 7,9 балла на агрегаторе Metacritic и свыше 90% положительных отзывов в Steam.

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Автор: Сергей Коршунов