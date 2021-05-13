The Lion's Song можно забрать в период с 13 по 20 мая / фото Mi'pu'mi Games
В онлайн-магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. Пользователям отдают приключенческую инди-игру The Lion's Song. Получить ее могут все желающие до 20 мая.
Трейлер The Lion's Song
Подробней про The Lion's Song
- Действия игры разворачиваются в начале XX века. Сюжет рассказывает об австрийских ученых и деятелей искусства, каждый эпизод которого показывает их личные творческие переживания и поиски вдохновения героев.
- Всего в игре четыре эпизода, а среди персонажей: математики, писатели, художники и композиторы.
- Решения, принятые игроком во время одного эпизода, будут влиять на сюжетные линии героев в других эпизодах и определят, смогут ли они достичь своей цели.
The Lion's Song вышла на ПК в 2016 году и была тепло принята игроками, получив от них 7,9 балла на агрегаторе Metacritic и свыше 90% положительных отзывов в Steam.