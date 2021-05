Финальный этап акции начнется 18 мая и продлится до 7 июня.

Sony объявила о финальной акции в рамках инициативы Play At Home. Начиная с 18 мая в PS Store пройдет раздача бонусов, жетонов, валюты и дополнительного контента для 10 многопользовательских игр.

Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.

Rocket League – набор из четырех декоративных предметов, включая Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail и Trimpact BL Player Banner.

Brawlhalla – комплект со скинами Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin with Axe, Gauntlet Weapon, а также эмоции Shrug и Grimm Sidekick.

Destruction AllStars – 1100 внутриигровых очков.

MLB The Show 21 – 10 наборов The Show Pack.

NBA 2K21 – 5000 очков myTEAM, карточка Дэмиэна Лилларда и многое другое.

Rogue Company – скин Kyoto Undercover Ronin Outfit и 200 единиц Rogue-баксов.

World of Tanks – набор Twice the Courage Pack, в который также входит 7 дней премиум-аккаунта.

World of Warships – набор, в который войдет линкор III уровня "Арканзас", 7 дней премиум аккаунта и 5 редких бустеров.

Warframe – стартовый набор с 7-дневным ускорителем прогресса, 100 платины, 100 тысяч кредитов и прочее.

Call of Duty: Warzone – 5 жетонов двойного опыта. Их можно будет получить с 20 мая.

Весь перечисленный выше контент можно будет получить бесплатно до 7 июня.

Напомним, в этом году в рамках Play At Home компания раздала бесплатно приключенческий платформер Ratchet & Clank, полную версию постапокалиптического блокбастера Horizon Zero Dawn, а также 9 инди-игр и VR-проектов, среди которых адвенчура Subnautica, "рогалик" Enter the Gungeon и Astro Bot Rescue Mission.

