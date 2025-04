Также в игре появится дополнение, которое выпускалось эксклюзивно для PS3.

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, о котором уже давно ходят слухи, похоже, действительно близок к анонсу. На фоне утечки скриншотов, появились новые подробности, на этот раз о дополнениях.

По информации инсайдера Lord Cognito, все дополнения оригинальной игры будут включены в обновлённую версию. Он подчёркивает, что получил эту информацию от надёжного инсайдера и уверен: в ремастере будут и Knights of the Nine, и Shivering Isles, и даже печально известная броня для лошадей.

Knights of the Nine вышло в 2006 году и изначально задумывалось как эксклюзив для версии на PlayStation 3. Это дополнение добавляло целую сюжетную арку, посвящённую ордену рыцарей и борьбе со злом древнего бога.

Следом, в марте 2007 года, вышло Shivering Isles, масштабное расширение с новым миром, которым управляет безумный принц Шеогорат. Оно до сих пор считается одним из лучших дополнений в истории RPG и получало награды от профильной прессы.

Кроме двух крупных дополнений, в ремастер также должны войти и мелкие DLC, включая Mehrune’s Razor, Wizard’s Tower, Vile Lair, Thieves Den и другие небольшие квесты и локации.

Ранее мы рассказывали, что фанаты Oblivion уже сравнили слитые скриншоты ремейка проекта с оригиналом. В переиздании было сильно переработано освещение благодаря Unreal Engine 5.

