Скриншоты случайно опубликовали сами разработчики из Virtuos Games.

После многочисленных слухов, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выходит из тумана войны и теперь у нас есть первое подтверждение, что переиздание действительно существует.

Пользователь Reddit с ником Taurnil обнаружил, что студия Virtuos Games случайно залила на свой сайт пачку скриншотов новой версии игры. На изображениях хорошо видно технологический скачок для игры 20-летней давности.

Во-первых, игра не будет эксклюзивом Xbox: в материалах содержатся логотипы Playstation 5, что гарантирует кроссплатформенный релиз. Во-вторых, проект официально называется Oblivion Remaster, несмотря на то, что по ранним слухам он разрабатывается на Unreal Engine 5, что больше бы подходило под определение "ремейк".

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Virtuos ранее работали над ремастерами и портами для таких игр, как Final Fantasy и The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, а сейчас разрабатывают ремейк Metal Gear Solid 3.

Теперь, когда утечка вышла в свет, остаётся дождаться официального анонса. Ранее известный инсайдер Джефф Грабб сообщал, что это случится уже на следующей неделе.

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