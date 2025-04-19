В переиздании было сильно переработано освещение благодаря Unreal Engine 5.

YouTube-канал Cycu1 опубликовал ролик, в котором наглядно сравнил утёкшие в сеть скриншоты ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion с оригинальной версией игры, вышедшей в 2006 году.

Для чистоты сравнения использовались одни и те же сцены, ракурсы и погодные условия, это позволило точно оценить различия между двумя версиями.

Главные визуальные улучшения коснулись освещения. По ранним слухам, ремастер работает на Unreal Engine 5 и использует технологию Lumen, которая обеспечивает более естественный и динамичный свет. Особенно это заметно в ночных сценах и в интерьерах: появилась объёмность, мягкие тени и эффект самозатенения, которого не было в оригинале. За счёт этого локации выглядят глубже и реалистичнее.

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Также изменилась детализация моделей. Практически все объекты и персонажи получили заметно большее число полигонов, улучшенные материалы и текстуры. Например, статуи стали не просто чётче, а гораздо более проработанными по форме и освещению.

Ремастер также демонстрирует улучшения в работе с тенями: они стали точнее и реалистичнее как на открытых пространствах, так и в замкнутых помещениях.

Ранее мы рассказывали, что разработчики фанатского ремейка Oblivion - Skyblivion - не унывают и продолжают работу над проектом.

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