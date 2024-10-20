Дизайнер TES IV: Oblivion рассказал о микротранзакциях в играх Bethesda.

Bethesda Game Studios, разработчики серии The Elder Scrolls, вспомнили об одном из самых обсуждаемых DLC в истории игр - Horse Armour для Oblivion.

Бывший системный дизайнер Oblivion и ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит поделился своими размышлениями об этом дополнении в интервью для VideoGamer.

Целью выпуска Horse Armour было протестировать возможности небольших контентных дополнений на платформе Xbox 360 Marketplace. Дополнение предлагало игрокам приобрести броню для лошадей за символическую сумму в 200 Microsoft Points (примерно 2 доллара). Однако вместо ожидаемого интереса со стороны игроков, Bethesda столкнулась с мощной волной критики и негатива.

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Несмит признался, что студия не ожидала такой реакции. "Bethesda, я полагаю, была первой компанией, которая начала делать загружаемые контентные дополнения для консолей. Мы буквально прокладывали путь и не знали, что делаем", рассказал он. Команда хотела "сделать что-то небольшое" и доступное по цене, но не учла, что это не соответствовало ожиданиям игроков. "Мы фактически отвернулись от них, сами того не понимая", добавил Несмит.

Несмотря на критику, Horse Armour оказалось коммерчески успешным. По словам Несмита, продажи достигли миллионов копий. "Это было удивительно для нас: вы все над ним смеетесь, но при этом покупаете", отметил он. Этот парадокс стал для Bethesda уроком о том, как важно понимать потребности и желания аудитории, особенно когда ты пионер в новой сфере.

С тех пор индустрия игр сильно изменилась, и косметические DLC стали нормой. Игры вроде Call of Duty предлагают скины известных личностей, а Fortnite строит свою монетизацию на продаже косметических предметов. Однако Несмит считает, что в многопользовательских играх такие дополнения воспринимаются иначе, так как позволяют игрокам выделяться перед другими. "Вряд ли кто-то купит скин Ники Минаж, если играет в одиночную игру без PvP-составляющей", заметил он.

Bethesda не раз иронизировала над ситуацией с Horse Armour в последующих проектах, включая шутливое повышение цены на DLC и добавление похожих элементов в другие игры. Несмотря на первоначальный негатив, Horse Armour стало частью истории студии и одним из первых шагов в эру загружаемого контента.

Напомним, что недавно Bethesda выпустила первое сюжетное дополнение для Starfield. DLC Shattered Space получило крайне негативную реакцию от игроков: через несколько дней после релиза в Steam дополнение получило 69% отрицательных отзывов.

Немного о The Elder Scrolls IV

The Elder Scrolls IV: Oblivion - ролевая игра с открытым миром, выпущенная Bethesda Game Studios в 2006 году. Игра предлагает глубокую систему развития персонажа, захватывающий сюжет и огромный мир для исследования. Oblivion стала одной из самых влиятельных игр в жанре RPG, получив признание как критиков, так и игроков за свою инновационность и масштабность.

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