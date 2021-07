Разработчики опубликовали новое фото с размытым лицом с повязкой на глазу – в Сети увидели в этом отсылку к серии стелс-экшенов MGS.

Вчера ночью студия Blue Box опубликовала новое промо-фото своей загадочной игры Abandoned. И если раньше фанаты считали, что за этим проектом скрывается Silent Hill от Хидео Кодзимы, то теперь пользователи уверены, что это намек на Metal Gear Solid – другую серию игр знаменитого японского геймдизайнера.

На своей странице в Твиттере разработчики снова напомнили о приложении для трейлера Abandoned на PS5, показав фотографию с названием игры, где на размытом фоне можно рассмотреть лицо с повязкой на глазу.

Пользователи моментально увидели сходство с героем Metal Gear Solid V. Однако у него повязка на другом глазу. Тогда игроки вспомнили про Солидуса Снейка, который появлялся в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и MGS 4: Guns of the Patriots. Именно у него повязка на левом глазу, как и в промо Abandoned.

После один из поклонников предположил, что это просто стоковое фото, которое не имеет никакого отношения к Metal Gear. На это сообщение отреагировал глава Blue Box Хасан Кахраман. Он заверил, что это не так. Призвал прекратить спекуляции и дождаться выхода официального трейлера.

Впрочем, кроме самого изображения на фото была и размыта надпись. В Сети пользователи попытались разгадать ее, подбирая фразы, подходящие по длине. Были варианты "Welcome to Silent Hill" и даже "Hideo Kojima and Guillermo del Toro".

Напомним, что предзагрузить на PS5 специальное приложение под названием Abandoned Realtime Experience можно будет уже 29 июля. А презентация трейлера в этом приложении состоится 10 августа.

Ранее студия Blue Box утверждала, что Abandoned – это хоррор, а не стелс-экшен, как серия Metal Gear Solid. Поэтому некоторые пользователи предположили, что изображение лица с повязкой на глазу было опубликовано, чтобы в очередной раз намекнуть, что предстоящая игра действительно разрабатывается с участием Хидео Кодзимы. Хоть сами разработчики уже неоднократно утверждали, что никак не связаны с японским геймдизайнером.

Автор: Сергей Коршунов