Чтобы его посмотреть, нужно будет скачать специальное приложение.

Разработчики хоррора Abandoned, который по мнению фанатов может оказаться новым Silent Hill от Хидео Кодзимы, объявили дату презентации игры. Трейлер в виде специального приложения для PS5 выйдет 10 августа.

Как сообщила студия Blue Box в Твиттере, предзагрузить приложение с трейлером Abandoned пользователи PS5 смогут уже 29 июля.

"Вступление появится 10 августа, а первый трейлер выйдет позже в августе", – сообщили в студии.

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Что именно покажут во "вступлении", разработчики не сообщили. Зато Хасан Кахраман, глава студии, наконец-то объяснил, зачем для трейлера создавалось отдельное приложение – чтобы пользователи оценили картинку в 4K при 60 кадрах в секунду, трехмерный звук и применение функций геймпада DualSense.

Напомним, что ажиотаж вокруг Abandoned возник сразу после анонса в апреле этого года. Многие пользователи в Сети решили, что за этим названием скрывается новая часть хоррора Silent Hill, которую разрабатывает сам Хидео Кодзима – японский геймдизайнер, создавший Metal Gear и Death Stranding.

Тизер Abandoned

И хоть Blue Box всячески отвергала свою связь с Kojima Productions, фанаты все еще верят в то, что Abandoned – это следующая игра Кодзимы. Так японский разработчик уже разыгрывал публику при анонсах Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и P.T. – интерактивного трейлера для так и не вышедшего хоррора Silent Hills.

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Автор: Сергей Коршунов