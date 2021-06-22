Многие игроки не поверили ни разработчику, ни расследованию издания Bloomberg, посчитав, что их водят за нос.

Уже вторую неделю в Сети расходятся слухи о том, что студия Blue Box, работающая над загадочным хоррором Abandoned является прикрытием для анонса долгожданного возвращения игры Silent Hill от знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Фанаты отыскали множество намеков на связь Blue Box с Хидео Кодзимой, и уже практически уверены, что 25 июня, в день выхода полноценного трейлера Abandoned, им покажут Silent Hill.

Чтобы опровергнуть слухи, руководитель Blue Box впервые записал видеообращение, в котором попытался объяснить, что их студия никак не связана с Хидео Кодзимой.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

"Я Хасан Кахраман. Я хотел записать короткое видео, чтобы показать себя, свое лицо. Показать, что я реален. Я не связан с Хидео Кодзимой. Я не актер, и я не работаю над Silent Hill", – заявил Хасан Кахраман.

Однако пользователи в Твиттере не поверили разработчику. Фанаты посчитали подозрительным тот факт, что пост с видеообращением был выложен в 02:42 ночи, что довольно поздно для Нидерландов. А вот для Японии, где находится Хидео Кодзима, это почти 10 утра – вполне удобное и рабочее время.

Сторонников теории заговора также смутило, что разработчики довольно долго тянули с опровержением, хотя записать такой ролик можно было еще неделю назад, когда волна слухов только поднялась. Некоторые удивились, что Sony, как платформодержатель, не сделала никаких заявлений. Одни заметили, что запись Хасана Кахрамана лайкнул официальный аккаунт студии Kojima Productions. А другие подчеркнули, что в своем обращении Хасан Кахраман так и не сказал, что он работает в той самой студии Blue Box.

"Он не сказал, что он Хасан из Blue Box. Он просто сказал, что его зовут Хасан, и он не имеет отношения к спекуляциям, что не является ложью. Я думаю, они наняли парня, которого на самом деле зовут Хасан, чтобы снять это видео и успокоить людей", – написал Luan Vasconcelos.

Еще на прошлой неделе журналист и организатор премии The Game Awards Джефф Кили пытался убедить фанатов в том, что он целый час общался с Хасаном Кахраманом, и что последний точно не Хидео Кодзима. На этой неделе игроков попытался образумить Джейсон Шрайаер – сотрудник издания Bloomberg и автор книги "Кровь, пот и пиксели". В своей статье Шрайаер заявил, что провел расследование и лично пообщался с Хасаном Кахраманом. По его словам, он никак не связан с Кодзимой.

"Люди не верят моим опровержениям. Они ожидают того, чего нет. Это беспокоит меня", – сообщил Хасан в интервью Bloomberg.

Впрочем, недоверие игроков нельзя назвать беспочвенными. В 2012 году неизвестная шведская студия Moby Dick Studio выпустила трейлер загадочного проекта The Phantom Pain. Позже им оказалась игра Metal Gear Solid V: The Phantom Pain от Хидео Кодзимы. Но пока правда не раскрылась, в Сети ходили похожие слухи. Аккаунт Moby Dick Studio в Твиттере опровергал свою связь с японским геймдизайнером, а руководитель студии, некий Хоаким Морген, давал видеоинтервью все тому же Джеффу Кили, объясняя, что он не имеет ничего общего с Кодзимой и новой частью Metal Gear Solid.

В истории с Abandoned и студией Blue Box есть еще несколько моментов, которые пока никто не спешит прокомментировать. Небольшая инди-студия из Нидерландов, не создавшая ни одной значимой игры, получила мощную поддержку от Sony – по заявлениям Хасана Кахрамана, им помогают 6-7 студий платформодержателя. Кроме того, специально для Abandoned на PlayStation 5 выйдет отдельное приложение с трейлером и демонстрацией геймплеея – именно его обещают показать 25 июня. Однако ни один эксклюзив Sony не удостоился такой чести. Исключением была P.T. – интерактивная демоверсия-тизер хоррора Silent Hills, над которым трудился Кодзима совместно с актером Норманом Ридусом и режиссером Гильермо дель Торо. Silent Hills впоследствии была отменена из-за разногласий японского геймдизайнера с издательством Konami, которому принадлежат права на франшизу Silent Hill.

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Автор: Сергей Коршунов