Геймеры в Сети нашли массу убедительных доказательств в пользу того, что японский геймдизайнер готовит возвращение знаменитого хоррора.

На днях в сети появились новые слухи о том, что через неделю, 22 июня, Хидео Кодзима может анонсировать хоррор Silent Hill.

Началось все еще в апреле этого года, когда в блоге PlayStation был анонсирован шутер с элементами хоррора – Abandoned от малоизвестной студии Blue Box из Нидерландов.

Трейлер Abandoned

О самой студии было настолько мало информации, что игроки удивились такому вниманию компании со стороны Sony:

Довольно скромный трейлер с изображениями леса и закадровым голосом был опубликован на официальном YouTube-канале PlayStation;

Текст с анонсом удостоился отдельной новости в блоге PlayStation.

Пользователи Reddit тогда заметили, что Abandoned может оказаться демоверсией новой игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Такое случалось уже как минимум дважды:

В 2014 году в PS Store вышла небольшая игра P.T. от неизвестной 7780s Studio. Когда игроки проходили ее, им демонстрировался трейлер хоррора Silent Hills от Кодзимы и режиссера Гильермо дель Торо.

Похожая история была со студией Moby Dick и ее игрой The Phantom Pain, превратившейся на релизе в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain от все того же Кодзимы. Хотя первое время аккаунт компании Moby Dick пытался убедить всех, что их игра не имеет никакого отношения к MGS.

Слух о том, что Abandoned – это игра Хидео Кодзимы быстро распространился в Сети, и разработчикам из Blue Box пришлось опубликовать на своем официальном сайте опровержение.

"Мы никак не связаны с Хидео Кодзимой, мы не утверждаем, что имеем какую-либо связь с ним, и не собирались такое утверждать. Мы небольшая группа разработчиков, создающих игру, о которой давно мечтали", – говорится в сообщении.

Однако на сайте Blue Box помимо данного опровержения больше нет никакой информации – ни о прошлых играх студии, ни о ее создателях. Это только добавило интриги. Некоторые журналисты тогда начали утверждать, что Кодзима ведет переговоры о создании своей игры с Microsoft, поэтому не может тайно делать Silent Hill для PlayStation. Эта информация немного успокоила приверженцев теории заговора. Но только на короткое время.

На прошедшей презентации Microsoft на выставке E3 Кодзима так ничего и не анонсировал. Зато под занавес мероприятия та самая студия Blue Box опубликовала следующий твит:

"Угадайте имя: Abandoned = Первая буква S… последняя буква L", – написали разработчики.

Таким образом Blue Box уже прямо намекнули на Silent Hill, однако вскоре снова поспешили заверить, что это была просто шутка. В то же время авторы заявили, что представят игру 22 июня с помощью специального приложения для PS5. По слухам, Sony, пропустившая E3 проведет собственную презентацию игр именно в 20-х числах июня.

Пользователи подметили такое "невероятное" совпадение и обратили внимание на другой необычный факт: какая-то малоизвестная инди-игра получает для анонса отдельное приложение в PS Store – такого не было даже у блокбастеров вроде God of War или The Last of Us Part II. Зато не редкость для Кодзимы, ведь именно с помощью загружаемого демо P.T. была анонсирована, так и не вышедшая, Silent Hills.

Дальше геймеры начали копать глубже и обнаружили еще больше намеков на то, что за студией Blue Box и игрой Abandoned стоит Хидео Кодзима:

Hideo в переводе с японского на турецкий будет Kahraman. Именно так (Hasan Kahraman) зовут главу студии Blue Box. Примечательно, что даже первые буквы имени и фамилии у двух разработчиков совпадают.

У самого же Хасана Кахрамана в аккаунтах PSN и LinkedIn явно стоковые фото из интернета.

В трейлере режиссерской версии Death Stranding от Хидео Кодзимы, главный герой, одетый в синий костюм прыгает в коробку. В этом игроки усмотрели намек на студию Blue Box.

На обложке официального YouTube-канала студии Blue Box буквально изображены холмы (Hills). А вот дебютного трейлера Abandoned там, к слову, нет.

Судя по аккаунту главы студии Blue Box в PSN, Хасан Кахраман играет в Demon Blood – игру, которой нет в PS Store. При этом на обложке этой игры можно рассмотреть надпись – Siren Head, первые буквы которой совпадают с буквами в названии Silent Hill.

В трейлере Abandoned есть отсылка к знаменитой P.T. – в одном из кадров на стене видно надпись "Kill the trespassers". Буквы P и T на этой надписи закрыты стволом дерева.

Хидео Кодзима на своей странице в Instagram опубликовал фото виниловых пластинок. На обложке одной из них изображен лес, подозрительно похожий на тот, что был показан в трейлере Abandoned.

Логотипы Blue Box и PlayStation Studios (внутренних студий Sony) подозрительно похожи.

В перечислении геймплейных подробностей Abandoned разработчики упомянули "кровавые снежинки" (Snowflakes of blood). Именно такой термин упоминался при анонсах P.T.

Факты, которые противоречат теории о Кодзиме и Silent Hill

При проверке обнаружилось, что студия Blue Box официально зарегистрирована в Нидерландах в 2015. Сомнительно, что еще до выпуска Death Stranding Кодзима задумал бы всю эту интригу с Abandoned и Silent Hill. С другой стороны, именно в Нидерландах находится штаб-квартира Guerrilla Games. Это внутрення студия Sony, которая предоставила свой движок для создания Death Stranding и частично помогала с разработкой. К тому же именно в 2015 году Кодзима покинул студии Konami и начал сотрудничать с Sony.

У Blue Box также есть провалившаяся кампания по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Она датирована 2015 годом. И там, к слову, студия собирала деньги на создание VR-хоррора.

Впрочем, 22 июня станет известно наверняка – это новый проект Хидео Кодзимы или искусный PR-ход от малоизвестной инди-студии.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов