Инсайдер billbil-kun снова правильно предсказал все бесплатные игры из свежей подборки для подписчиков PlayStation Plus, хотя этим уже сложно кого-то удивить. У информатора еще не было ни одного промаха. Sony подтвердила утечку и опубликовала официальный список проектов.

В блоге PlayStation компания написала, что в феврале пользователи PS Plus действительно получат четыре игры — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game и расширение Destiny 2: Beyond Light. Из них только у первой нет нативной версии для PS5.

Добавить проекты в библиотеку можно будет с 7 февраля до 6 марта. Все четыре игры доступны для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. А до указанного срока есть возможность получить январскую подборку, в которую вошли Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2.

OlliOlli World — это экшен-платформер о скейтбординге от студии Roll7 и издательства Private Division. Главная цель в игре – исследовать мир на пути к мистической Гнарване. Пользователи должны выполнять задания, общаться с персонажами и заводить друзей. Что касается геймплея, то он всецело посвящен скейтбордингу. Нужно кататься по локациям, выполнять как можно более зрелищные трюки и преодолевать испытания.

Mafia: Definitive Edition — это криминальный шутер с элементами экшена от Hangar 13 и 2К Games. В игре демонстрируется путь Томми Анджело от обычного таксиста до опытного гангстера. При прохождении пользователям предстоит поучаствовать во множестве перестрелок, кататься на машинах, соревноваться в гонках и так далее. Игра отличается своей атмосферой США 30-х годов, колоритными персонажами и приземленным сюжетом.

Evil Dead: The Game — это хоррор с ассиметричным мультиплеером от Saber Interactive во вселенной "Зловещих мертвецов". В игре есть две команды. Первая — четверо выживших, которые должны искать ресурсы, экипировку и ключевые предметы, чтобы открыть брешь между мирами. А вторая — один монстр с уникальными способностями. Он должен устранить других пользователей.

Destiny 2: Beyond Light — это расширение для многопользовательского шутера Destiny 2 от Bungie. Дополнение привносит в игру отдельную сюжетную линию о противостоянии Стражей с империей, а также множество нового контента — экипировку, рейды и прочее.

