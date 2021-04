Забрать пиксельную игру про детектива можно до 8 апреля.

Сегодня, 1 апреля, на площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача приключенческой головоломки Tales of the Neon Sea. Забрать игру можно будет до 8 апреля.

Трейлер Tales of the Neon Sea

Подробней про Tales of the Neon Sea

Tales of the Neon Sea – это пиксельная приключенческая головоломка от студии Palm Pioneer.

Действия игры разворачивают в декорациях киберпанка, а главным героем выступает детектив, который расследует преступления. Здесь также можно исследовать локации, решать головоломки и сражаться в стиле point-and-click.

Tales of the Neon Sea вышла на ПК в 2019 году и получила смешанные отзывы. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 62 балла из 100.

Напомним, что до 8 апреля в Epic Games Store действует "Весенняя распродажа" со скидками до 75% на инди-хиты и крупные блокбастеры, среди которых Star Wars Battlefront II, Among Us, Tales from the Borderlands и другие тайтлы.

Автор: Сергей Коршунов