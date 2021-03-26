Star Wars Battlefront II / фото Electronic Arts
В цифровом сервисе Epic Games Store началась "Весенняя распродажа" со скидками до 75% на инди-хиты и крупные блокбастеры. Игры по сниженным ценам можно будет приобрести до 8 апреля.
УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
- Tom Clancy's Splinter Cell – 18 грн (скидка 75%);
- Star Wars Battlefront – 174 грн (скидка 75%);
- Tyranny (Gold Edition) – 177 грн (скидка 75%);
- Cities: Skylines – 107 грн (скидка 75%);
- Jurassic World Evolution – 289 грн (скидка 75%);
- Rayman Origins – 41 грн (скидка 70%);
- Tropico 5 – 97 грн (скидка 65%);
- Star Wars Battlefront II – 469 грн (скидка 60%);
- Tropico 6 – 289 грн (скидка 50%);
- Rage 2 – 929 грн (скидка 50%);
- Tales from the Borderlands – 486 грн (скидка 25%);
- Among Us – 55 грн (скидка 20%);
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи.
Также напомним, что в Epic Games Store проходит бесплатная раздача игр. До 1 апреля все пользователи могут забрать навсегда необычный инди-слэшер с элементами пинбола под названием Creature in the Well.