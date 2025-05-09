22 мая украинцы отмечают День Николая Чудотворца 2025 по старому стилю. В этот церковный праздник поминают перенесение мощей этого святого в Бари из Мир Ликийских. Это произошло в 1087 году. Святого считают покровителем моряков, сирот, бедняков и путешественников.
Не все знают, почему Никола Летний и Зимний. Первый отмечают в мае, а вот второй - 19 декабря, когда наступает день памяти одного из наиболее почитаемых и праведных святых.
- Что можно делать на Николу Летнего
- Что нельзя делать на Николая Летнего
- Поздравления 22 мая - День Святого Николая Чудотворца
Что можно делать на Николу Летнего
В день Николая Чудотворца обычно заканчивалась посадка картофеля, а лошадей выводили на первый выпас в поле. По случаю такого большого праздника священники окропляли их освященной водой.
Также было принято в этот день проводить стрижку овец и сеять гречку. Наши предки считали, что в утро 22 мая даже роса будет лечебной.
Козаки очень уважали Святого Николая и возносили ему молитвы перед плаванием. В этот день стоит прийти в храм и попросить Чудотворца о покое в душе, любви в браке и доброте.
Важно быть внимательными, поскольку в ночь на 22 мая можно увидеть вещий сон, но он станет реальностью лишь тогда, когда вы его забудете.
Что нельзя делать на Николая Летнего
В этот день ни в коем случае не занимайтесь рукоделием, не ходите на стрижку и избегайте острых предметов. Нельзя также отказываться помогать людям, иначе вас ждут несчастья или нищета.
Сохранять долги до Дня Святого Николая плохой знак - это может обернуться финансовыми проблемами. Обязательно постарайтесь как можно скорее вернуть деньги.
Хотя он является покровителем моряков, в этот день не стоит плавать в каком-либо водоеме. Это очень опасно. Запрещено в этот праздник обижать людей, желать им зла или ругаться.
Теперь рассмотрим, как поздравить с праздником Николая Чудотворца близких.
Поздравления 22 мая - День Святого Николая Чудотворца
По случаю Дня Николая Чудотворца, желаю тебе крепчайшего здоровья! Пусть святой хранит тебя на твоем пути и направляет своей мудрой рукой!
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В Николин День отпусти все обиды, которые тяготят душу и ступай по жизни с миром в душе. Пускай Николай дарует тебе здоровье и защиту!
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Пускай Чудотворец защищает твоих близких от невзгод и завистливых взглядов, чтоб вас не коснулись горе, бедность и неудачи. Желаю тебе не терять надежды в сердце и беречь огонь веры в своей душе!