Рассказываем, что можно делать в этот день, а что - нельзя.

22 мая украинцы отмечают День Николая Чудотворца 2025 по старому стилю. В этот церковный праздник поминают перенесение мощей этого святого в Бари из Мир Ликийских. Это произошло в 1087 году. Святого считают покровителем моряков, сирот, бедняков и путешественников.

Не все знают, почему Никола Летний и Зимний. Первый отмечают в мае, а вот второй - 19 декабря, когда наступает день памяти одного из наиболее почитаемых и праведных святых.

Что можно делать на Николу Летнего

В день Николая Чудотворца обычно заканчивалась посадка картофеля, а лошадей выводили на первый выпас в поле. По случаю такого большого праздника священники окропляли их освященной водой.

Видео дня

Также было принято в этот день проводить стрижку овец и сеять гречку. Наши предки считали, что в утро 22 мая даже роса будет лечебной.

Козаки очень уважали Святого Николая и возносили ему молитвы перед плаванием. В этот день стоит прийти в храм и попросить Чудотворца о покое в душе, любви в браке и доброте.

Важно быть внимательными, поскольку в ночь на 22 мая можно увидеть вещий сон, но он станет реальностью лишь тогда, когда вы его забудете.

Что нельзя делать на Николая Летнего

В этот день ни в коем случае не занимайтесь рукоделием, не ходите на стрижку и избегайте острых предметов. Нельзя также отказываться помогать людям, иначе вас ждут несчастья или нищета.

Сохранять долги до Дня Святого Николая плохой знак - это может обернуться финансовыми проблемами. Обязательно постарайтесь как можно скорее вернуть деньги.

Хотя он является покровителем моряков, в этот день не стоит плавать в каком-либо водоеме. Это очень опасно. Запрещено в этот праздник обижать людей, желать им зла или ругаться.

Теперь рассмотрим, как поздравить с праздником Николая Чудотворца близких.

Поздравления 22 мая - День Святого Николая Чудотворца

По случаю Дня Николая Чудотворца, желаю тебе крепчайшего здоровья! Пусть святой хранит тебя на твоем пути и направляет своей мудрой рукой!

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В Николин День отпусти все обиды, которые тяготят душу и ступай по жизни с миром в душе. Пускай Николай дарует тебе здоровье и защиту!

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Пускай Чудотворец защищает твоих близких от невзгод и завистливых взглядов, чтоб вас не коснулись горе, бедность и неудачи. Желаю тебе не терять надежды в сердце и беречь огонь веры в своей душе!

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