Call of the Sea будет доступна в течение недели.

В магазине Epic Games Store всем желающим дарят очередную достойную игру. На этот раз бесплатной стала Call of the Sea. Акция продлится в течение недели и завершится 16 марта, в 18:00 по киевскому времени. После этого начнется раздача глобальной пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War.

Подробнее о бесплатной игре в Epic Games Store

Call of the Sea — это приключение с элементами головоломки от студии Out of the Blue и издательства Raw Fury. В центре сюжета находится главная героиня Нора, которая в 1934 году отправилась на дальний остров в южной части Тихого океана. Женщина хочет отыскать своего мужа, пропавшего в составе экспедиции. Пользователи во время прохождения раскроют сразу несколько тайн, включая суть загадочной болезни Норы.

Геймплей в Call of the Sea во многом завязан на исследовании окружения. Игроки погрузятся в красочные природные пейзажи и сюрреалистические виды, которые связаны с сюжетом. Основными препятствиями на пути к цели станут пространственные головоломки. Для их решения придется задействовать логику и искать подсказки посреди окружения.

Call of the Sea вышла 8 декабря 2020 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А через полгода приключенческая игра добралась до PS4 и PS5. В Steam проект получил 2433 отзыва, 89% из которых положительные.

Вас также могут заинтересовать новости: