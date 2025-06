Теперь в эксклюзивы Sony можно играть хоть в Антарктиде.

Sony тихо убрала региональные ограничения PSN с четырёх крупных игр в Steam, сделав их доступными для покупки в десятках стран, где раньше приобрести их было невозможно. В список попали God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 и Helldivers 2.

Компания не комментировала это изменение, но оно совпадает с заметным сдвигом в её политике относительно ПК-релизов. После неудачной попытки ввести обязательную привязку к PSN в Helldivers 2, из-за чего игру сняли с продажи в 177 странах, Sony делает шаг назад.

Напомним, в начале года Sony уже заявила, что PSN-аккаунт будет опциональным для нескольких игр, включая эти же проекты. Однако сами игры всё равно оставались недоступными в регионах без PSN.

Что стало последней каплей - неясно. Некоторые предполагают, что успех Stellar Blade на ПК, где изначально не было ограничений по регионам, мог повлиять на решение. Но с учётом успехов предыдущих портов, это вряд ли стало ключевым фактором.

Ранее мы рассказывали, что надежный инсайдер раскрыл новые подробности о "железе" портативной PlayStation. По слухам, портативная "Сонька" выйдет одновременно с PS6, предположительно, в 2027 году.

