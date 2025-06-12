Геймеры дождались: один из самых ярких эксклюзивов PlayStation вышел на ПК

Онлайн Stellar Blade в Steam уже больше 100 тысяч и активно прирастает.

12 июня на ПК состоялся релиз уже бывшего эксклюзива PlayStation – Stellar Blade от корейской студии Shift Up. Проект доступен в Steam и EGS, дистрибутив игры весит чуть больше 75 гигабайт.

Теперь это самая популярная одиночная игра Sony в Steam. Пиковый онлайн уже перевалил за 100 000 игроков. Ранее первое место занимал Ghost of Tsushima с показателем пикового онлайна 77 геймеров.

Stellar Blade показала удачный старт не только по цифре онлайна: на момент написания новости у игры 96% положительных отзывов в Steam.

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В честь релиза Stellar Blade на ПК разработчики опубликовали новый трейлер. Игра пробыла эксклюзивом PS5 чуть больше года и даже стала самой высокооцененной игрой 2024 года. Речь про оценки пользователей с Metacritic. Также проект показал лучший результат среди всех PS5-игр с момента выхода консоли.

Игра еще до релиза попала в скандал из-за слишком сексуализированного и откровенного костюма главной героини, Евы, который явно не соответствует характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Впрочем, это лишь усилило интерес игроков в данному проекту.

История Stellar Blade посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Главная героиня – Ева, член седьмого Воздушного отряда. Изначально проект создавался как небольшой инди-тайтл, но на него обратили внимание в Sony и предложили авторам сотрудничество.

Меж тем Shift Up уже начала разработку Stellar Blade 2. Причем долго ждать не придется: релиз запланирован до 2027 года.

Ранее дамайнеры нашли в ПК-версии Stellar Blade следы скрытого режима мультиплеера. Хоть разработчики не довели эту систему до ума, это можно исправить модами.

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