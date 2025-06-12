По слухам, портативная "Сонька" выйдет одновременно с PS6, предположительно, в 2027 году.

По слухам, Sony готовится вернуться на рынок портативных консолей и работает над полноценной консолью, которая ожидается примерно в одно время с PlayStation 6. Инсайдер KeplerL2, хорошо известный в узких кругах, опубликовал свежие подробности о "железе" портативки.

Если верить источнику, устройство получит 16 гигабайт скоростной оперативной памяти LPDDR5X. Пропускная способность составит лишь 1/3 от базовой PS5, но зато должны поставить больше кэша: 4 МБ L2 и 16 МБ MALL (Infinity Cache).

KeplerL2 говорит, что кастомный чип от AMD, который установят в консоль, будет поддерживать ИИ для масштабирования изображения. Это должно позволить устройству запускать игры PS5 без вмешательства разработчиков, хотя и с более низким разрешением и качеством.

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И портативная PlayStation, и стационарная PS6 будут использовать модифицированную архитектуру AMD gfx13 (RDNA5/UDNA), утверждается в утечке. До выхода обеих консолей ждать еще несколько лет.

Microsoft тоже не сидит сложа руки и на фоне этих слухов анонсировала первую портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль работает на специальной версии Windows с оболочкой от Xbox, а функции Game Pass вшиты из коробки.

По слухам, следующее поколение консолей PlayStation и Xbox выйдет в 2027 году. Ключевой особенностью 10-го поколения станет сразу две версии: классическая домашняя приставка и компактный портативный гаджет с гибридной функциональностью.

Ранее бывший директор Blizzard Майк Ибарра заявил, что портативная консоль от Microsoft - это ошибка. Xbox должна сосредоточиться на новых играх, а не железе, считает Ибарра.

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