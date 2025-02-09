Работа над неполадками длилась почти сутки.

В ночь на 8 февраля в Playstation Network произошёл сбой, из-за чего игроки по всему миру не могли пользоваться сервисом. На данный момент, Sony восстановила работу PSN и принесла извинения пользователям за доставленные неудобства. В качестве компенсации все подписчики PlayStation Plus получат дополнительные пять дней подписки.

Компания не стала раскрывать причины неполадок, но по отзывам пользователей, сбой длился более 16 часов. Во время неисправности владельцы Playstation не могли пользоваться онлайн-функциями, включая многопользовательские режимы, доступ к цифровым покупкам и управлению учётными записями.

Хотя многие игроки остались довольны компенсацией, часть сообщества выразила недовольство отсутствием коммуникации со стороны Sony во время сбоя. В комментариях пользователи отмечали, что компания слишком долго молчала, не давая никаких объяснений или хотя бы временных прогнозов по устранению проблемы.

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Другие игроки вспомнили печально известный инцидент 2011 года, когда взлом PSN привёл к масштабному отключению сервиса на несколько недель, а также выразили обеспокоенность тем, что сбои в PSN стали происходить всё чаще в последние годы.

Ранее мы рассказывали, что Sony может работать над следующей частью God of War, которая будет проходить в Греции и расскажет историю про молодого Кратоса и его отношения с отцом.

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