Они должны стартовать осенью.

Sony и HBO планируют начать снимать второй сезон сериала The Last of Us осенью текущего года. Это значит, что в лучшем случае он выйдет в конце 2024-го.

Такой информацией поделился портал Redanian Intelligence со ссылкой на собственные источники. Ранее издание неоднократно делилось правдивой информацией о производстве разных сериалов, например, "Ведьмака" от Netflix. Журналисты отметили, что даты начала съемок могут часто меняться в зависимости от обстоятельств. Однако Sony и HBO на текущий момент нацелены на осень 2023 года.

Напомним, в феврале исполнитель роли Джоэла Педро Паскаль сообщил о возможном старте съемок до конца 2023-го. А месяц назад на шоу Джонатана Росса побывала Белла Рамзи. По словам актрисы, сыгравшей Элли, экранизировать The Last of Us Part II начнут в конце текущего года или в начале следующего. Съемки пройдут в Канаде: в Британской Колумбии и Ванкувере. Об этом объявили на часовой панели, посвященной шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасе.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

