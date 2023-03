Второй сезон суперхита "Последние из нас", скорее всего, выйдет в конце 2024 года или вначале 2025 года.

Исполнительница роли Элли в хитовом постапокалиптическом сериале HBO "Последние из нас" (The Last of Us) Белла Рамзи намекнула, что его 2 сезон может выйти приблизительно через полтора-два года.

"Пройдет какое-то время. Я думаю, что мы, вероятно, будем снимать в конце этого года или вначале следующего... Так что, вероятно, это будет конец 2024 года, начало 2025 года", – заявила 19-летняя британская актриса в эфире The Jonathan Ross Show в минувшие выходные, цитирует The Independent.

Что известно о 2 сезоне The Last of Us

Видео дня

Не так давно соавтор сериала Крейг Мейзин ("Чернобыль") заявил, что сценарий ко второму сезону шоу на данный момент находится на стадии написания, так что до премьеры придется подождать.

При этом, по словам соавтора шоу и автора оригинльной игры Нила Дракманна, сюжет продолжения сериала будет во многом следовать игре The Last of Us: Part II, которая вышла в 2020 году, спустя 7 лет после первой части. Также он допустил, что экранизация этой части займет больше чем один сезон, ведь вторую часть игры он называет более сложной. Среди прочего, в шоу должен появиться персонаж Эбби, с которым связан важный сюжетный поворот игры. Тем не менее, шоуранеры намекали, что вряд ли персонаж появится слишком быстро.

В то же время во 2 сезоне создатели шоу обещают зрителям больше экшна и больше инфицированных. Шоуранеры признаются, что сознательно уделили в 1 сезоне больше внимания драматическим моментам, чтобы не превращать сериал в сплошной набор драк и убийств, как это бывает в процессе прохождения игры, а также лучше познакомить зрителей с главными героями.

Первый сезон The Last of Us, снятый по одноименной видеоигре, насчитывал 9 эпизодов и выходил с 15 января по 12 марта 2023 года. События разворачиваются через 20 лет после вспышки эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – жесткий контрабандист Джоэл Миллер, потерявший дочь в начале пандемии. Он берется перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни, чтобы ученые смогли синтезировать лекарство. Постепенно между ними формируется крепкая связь.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Игра престолов", "Чудо-женщина: 1984", "Kingsman: Золотое кольцо", "Невыносимая тяжесть огромного таланта") и Белла Рамзи ("Игра престолов", "Темные начала").

Вас также могут заинтересовать новости: