Авторы прислушались к критике.

Разработчики Returnal все еще не решили, как будет выглядеть система сохранений в игре.

Читайте такжеКосмос не прощает ошибок. Обзор игры ReturnalПо словам Микаэля Хавари, директора по маркетингу студии Housemarque, отсутствие сохранений в Returnal было оправдано концепцией временной петли, когда игрокам приходилось бы начинать забег заново после каждой смерти, передает издание VGC.

Разработчики надеялись, что игроки будут настраиваться на хардкор, заходя в Returnal. Однако именно из-за отсутствия сохранений на игру посыпалась критика. Многие пользователи на агрегаторе Metacritic начали менять свои оценки на более низкие, чтобы достучаться до разработчиков.

"Я понизил свою оценку с 9 до 4. Эта игра напрасно тратит ваше время без функции сохранения или чекпоинтов", – написал пользователь под ником Lonejumper23.

В итоге разработчики прислушались к мнению пользователей, но пока еще не определились, как именно они добавят сохранения в игру, чтобы не нарушить основную концепцию.

"Пока мы не определились со следующим шагом и не знаем, как все будет выглядеть. Поэтому сложно объявлять о чем-то, так как разные люди ожидают разных решений", – отметил директор по маркетингу Housemarque.

Стоит также отметить, что авторы предусмотрели в Returnal несколько других вариантов сохранений, которые позволяют не терять прогресс после смерти, однако они не помогают, если просто выключить игру. В таком случаем забег и исследование конкретного биома придется начинать заново.

Напомним, на Metacritic игра получила 84 балла от критиков и 7,3 балла от пользователей. Returnal вышла 30 апреля, и при этом умудрилась попасть на 3 и 4 место в чарте самых загружаемых игр за месяц в американском и европейском PS Store соответственно.

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Автор: Сергей Коршунов