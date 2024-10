Уничтожайте толпы зомби или стройте космические корабли: названы лучшие игры, в которые можно поиграть с друзьями

Все проекты из списка доступны по подписке Xbox Game Pass.

Кооперативные игры предлагают уникальную возможность объединиться с друзьями и вместе погрузиться в увлекательные миры, где командная работа и совместная стратегия становятся ключом к успеху. Независимо от жанра, будь то динамичные шутеры, захватывающие приключения или глубокие ролевые игры, кооперативный геймплей приносит особое удовольствие и создает незабываемые впечатления.

Издание Game Rant подготовило список лучших кооперативных игр, которые обязательно стоит попробовать вместе с друзьями. Более того, благодаря подписке Xbox Game Pass можно будет опробовать все представленные игры.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 стала значимым продолжением известной серии, предлагая захватывающую одиночную кампанию и разнообразные многопользовательские режимы. Особое внимание заслуживает возвращение любимого фанатами зомби-режима, где вы и ваши друзья можете объединиться, чтобы противостоять волнам нежити на новых картах. Игра сочетает в себе классические элементы геймплея с новыми инновациями, делая каждое сражение захватывающим.

Sea of Thieves

Sea of Thieves предлагает игрокам воплотить мечту о пиратской жизни. Соберите команду из четырех человек и отправляйтесь в открытое море на поиски сокровищ, сражайтесь с мифическими существами и другими пиратами. Постоянные обновления и новые задания делают каждое путешествие уникальным. Командная работа и взаимодействие с другими игроками - ключ к успеху в этом бескрайнем мире приключений.

Core Keeper

Core Keeper - это увлекательная игра в жанре выживания и исследования. Объединитесь с друзьями в команду до восьми человек, чтобы исследовать процедурно сгенерированные подземелья, собирать ресурсы, сражаться с монстрами и строить собственную базу. Игра сочетает в себе элементы крафта, боевой системы и исследования, предлагая захватывающий игровой процесс, который затягивает на долгие часы.

Remnant 2

Remnant 2 - продолжение успешной игры, сочетающей шутер от третьего лица с элементами Soulslike. Командная игра здесь не просто опция, а необходимый элемент геймплея. Объединитесь с друзьями в команду до трех человек, выберите классы персонажей и отправляйтесь в процедурно сгенерированные миры, полные опасностей и эпических боссов. Слаженная работа и стратегия — ключевые факторы для выживания в этом суровом мире.

Dead Island 2

Dead Island 2 возвращается с новым уровнем графики и игрового процесса. Исследуйте открытый мир Калифорнии, заполненный ордами зомби, вместе с друзьями. Кооперативный режим позволяет проходить кампанию совместно, используя разнообразное оружие и уникальные способности персонажей. Игра обещает множество часов захватывающего геймплея для любителей зомби-апокалипсисов.

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide приглашает игроков объединиться в команду из четырех человек для борьбы с ордами врагов в зараженном городе. Игра сочетает в себе элементы шутера и ближнего боя, предлагая различные классы персонажей с уникальными навыками. Мрачная атмосфера вселенной Warhammer и интенсивный кооперативный геймплей делают игру обязательной для всех поклонников серии.

Minecraft Legends

Minecraft Legends представляет новый взгляд на знакомую вселенную, предлагая стратегический геймплей. Объединитесь с друзьями для защиты деревень от нашествия cвино-зомби, совместно строя укрепления, управляя армиями и исследуя открытый мир. Игра подойдет как для новых игроков, так и для давних поклонников Minecraft, желающих попробовать что-то новое.

Grounded

Grounded предлагает уникальный опыт выживания, где вы и ваши друзья уменьшены до размеров муравья. Исследуйте обычный сад, который превратился в полный опасностей мир, стройте базы и сражайтесь с насекомыми. Кооперативная игра позволяет разделить обязанности между игроками и делает выживание более увлекательным.

Space Engineers

Space Engineers - это космическая песочница, где вы можете строить корабли, станции и даже планеты. Объединитесь с друзьями для совместного строительства и исследования космоса. Игра предоставляет обширные возможности для творчества и инженерных решений, а также реалистичную физику и проработанный космос.

Palworld

Palworld - это инновационная игра, сочетающая элементы открытого мира, выживания и шутера. В мире, наполненном существами, похожими на покемонов, вы можете ловить, сражаться и использовать их для различных целей, включая строительство и производство. Кооперативный режим позволяет исследовать этот удивительный мир вместе с друзьями, открывая новые возможности взаимодействия.

Payday 2

Payday 2 предлагает захватывающий опыт проведения дерзких ограблений. Объединитесь в команду из четырех человек, планируйте свои действия, распределяйте роли и выполняйте миссии различной сложности. Игра предлагает глубокую систему прокачки, разнообразие оружия и оборудования, а также множество вариантов для повторного прохождения.

Conan Exiles

Conan Exiles - игра в жанре выживания с открытым миром, основанная на вселенной Конана-варвара. Объединитесь с друзьями для совместного строительства, исследования и сражений с врагами. Стройте огромные крепости, исследуйте таинственные земли и сражайтесь с эпическими боссами в этом суровом мире.

World War Z: Aftermath

World War Z: Aftermath - кооперативный шутер от третьего лица, где вы и ваша команда противостоите огромным волнам зомби в разных уголках мира. Новые классы персонажей, оружие и улучшенная механика делают игру еще более захватывающей. Интенсивный геймплей и динамичные сражения обеспечивают напряженный и увлекательный опыт.

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic предлагает стать космическими гномами-шахтерами, исследующими опасные планеты в поисках ценных ресурсов. Сотрудничайте с друзьями в команде до четырех человек, выбирая различные классы с уникальными способностями. Процедурно генерируемые уровни и возможность полностью разрушать окружение делают каждую миссию уникальной.

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise приглашает охотников в новый мир полных опасностей и огромных монстров. Объединитесь с друзьями в команду до четырех человек, используйте разнообразное оружие и тактики для сражений с мощными существами. Глубокая система крафта, множество миссий и событий делают игру увлекательной для всех любителей жанра.

Halo Infinite

Halo Infinite продолжает эпическую историю Мастера Чифа, предлагая как одиночную кампанию, так и кооперативный многопользовательский режим в жанре арена-шутер. Игра сочетает классический геймплей серии с современными технологиями и новыми возможностями.

The Quarry

The Quarry - интерактивный хоррор, где вы управляете группой подростков, столкнувшихся с необъяснимыми событиями в летнем лагере. Кооперативный режим позволяет совместно принимать решения, которые влияют на развитие сюжета и судьбы персонажей. Атмосферная игра, где каждый выбор может стать решающим.

A Way Out

A Way Out - уникальная кооперативная игра, где вы и ваш друг берете на себя роли двух заключенных, стремящихся к свободе. Игра требует тесного взаимодействия и координации действий для преодоления препятствий и решения головоломок. Захватывающий сюжет и эмоциональные моменты делают A Way Out незабываемым опытом, который лучше всего проходить вместе с близким другом.

It Takes Two

It Takes Two - еще один шедевр от Hazelight Studios, предлагающий насыщенное кооперативное приключение. История рассказывает о супружеской паре, превратившейся в кукол из-за волшебства. Чтобы вернуться в свои тела, им предстоит пройти через множество испытаний в фантастическом мире. Игра изобилует разнообразными механиками, и совместная работа - единственный путь к успеху.

Напомним, что ранее мы освещали список лучших хоррор игр. В подборку попали как известные серии, которые пугают игроков уже не первый год, так и малоизвестное инди, которое держит в напряжении своей загадочностью и самобытностью.

