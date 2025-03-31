Новая часть Monster Hunter стартовала лучше всех игр компании.

Monster Hunter Wilds установил новый рекорд Capcom, разойдясь тиражом 10 миллионов копий всего за месяц. Игра вышла в феврале и уже в первую неделю преодолела отметку 8 миллионов, что сделало её одним из самых успешных релизов компании.

На данный момент Monster Hunter World остаётся самой продаваемой игрой Capcom с 22 миллионами копий, но Wilds явно движется в том же направлении. Сейчас новинка занимает 6-е место в рейтинге самых продаваемых игр Capcom, уступая топ-5 Resident Evil Village.

Capcom также подтвердила планы на второе крупное обновление, которое выйдет летом, но пока без точной даты. А первое бесплатное обновление появится уже 3 апреля. Оно добавит нового монстра и новые задания.

Видео дня

Релиз Monster Hunter Wilds произошёл 28 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox. Проект получил 90 баллов на Metacritic и ненадолго стал самой высоко оценённой игрой 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что игроки Monster Hunter Wilds подняли себе FPS, исправив опечатку в файлах игры. Изменив лишь одну букву в слове "Resoltuion" игрок добавил себе 20 FPS.

Вас также могут заинтересовать новости: