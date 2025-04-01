"Я был удивлен, потому что мне понравился трейлер".

Когда в 2024 году вышел первый тизер фильма Minecraft, реакция была, мягко говоря, неоднозначной. На YouTube ролик собрал 1,8 миллиона дизлайков против 737 тисяч лайков, что само по себе говорит о настроениях аудитории.

Актёр Джек Блек, сыгравший роль Стива, оказался удивлён такой волной негатива. В интервью GamesRadar он признался, что не ожидал подобного:

"Я обожал этот трейлер. Думал, что он отлично зайдёт. Но, похоже, люди слишком чувствительны к любым новинкам. Я люблю этот фильм, но теперь думаю: а вдруг я ошибался? Может, не стоит доверять своему мнению".

Одной из причин столь резкой реакции могло стать то, что фильм Minecraft стал для Блека следующим крупным проектом после провала экранизации Borderlands, которая принесла ему сразу две номинации на "Золотую малину".

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Режиссёр Minecraft Джаред Хесс попытался оправдать первый тизер, заявив, что он просто вырван из контекста. Позднее вышли другие трейлеры, в которых лучше передана тональность фильма и его ключевые идеи. По его словам, тестовые показы среди поклонников Minecraft прошли успешно, и финальная версия фильма получилась гораздо удачнее, чем многие ожидали.

Несмотря на всё это, Джек Блек уверен, что картина несёт позитивный посыл. На премьере в Лондоне он сказал: "В мире слишком много насилия, войн и ненависти. А этот фильм - про любовь и творчество. Думаю, именно такие истории нам сейчас нужны".

Премьера фильма в Украине запланирована на 2 апреля. Недавно Warner Bros. показала финальный трейлер фильма, и его уже приняли теплее.

Ранее Джек Блек назвал свою любимую игру. У актёра 400 часов в Red Dead Redemption 2.

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