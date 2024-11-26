Будет ли индексация пенсий в 2025 году и сколько лет стажа требуется для выхода - узнайте в статье.

В Украине пенсии пересматриваются каждый год в несколько этапов. Однако 2025 год может стать исключением. Узнайте, вырастут ли пенсионные выплаты в следующем году и какими будут требования к страховому стажу.

Какой будет пенсия в Украине в 2025 году

Как указывает Госбюджет, в следующем году размер пенсий не изменится. Прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа, минимальная зарплата - 8000 гривен, прожиточный минимум - 2920 гривен.

Однако индексация пенсий в 2025 году всё-таки будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, пенсии в Украине могут повысит в марте примерно на 10-12% - точные числа станут известны уже в следующем году.

Даже если пенсия в 2025 году будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат 3000 гривен индексация на 12% ощущается слабо.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году требования к минимальному стажу для выхода на пенсию вырастут:

в 60 лет - минимум 32 года стажа;

- минимум 32 года стажа; в 63 года - от 22 до 32 лет стажа;

- от 22 до 32 лет стажа; в 65 лет - минимум 22 года стажа.

Чем позднее пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

Вас также могут заинтересовать новости: