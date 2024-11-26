В Украине пенсии пересматриваются каждый год в несколько этапов. Однако 2025 год может стать исключением. Узнайте, вырастут ли пенсионные выплаты в следующем году и какими будут требования к страховому стажу.
Какой будет пенсия в Украине в 2025 году
Как указывает Госбюджет, в следующем году размер пенсий не изменится. Прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года.
Напомним, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа, минимальная зарплата - 8000 гривен, прожиточный минимум - 2920 гривен.
Однако индексация пенсий в 2025 году всё-таки будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, пенсии в Украине могут повысит в марте примерно на 10-12% - точные числа станут известны уже в следующем году.
Даже если пенсия в 2025 году будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат 3000 гривен индексация на 12% ощущается слабо.
Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2025 году
В 2025 году требования к минимальному стажу для выхода на пенсию вырастут:
- в 60 лет - минимум 32 года стажа;
- в 63 года - от 22 до 32 лет стажа;
- в 65 лет - минимум 22 года стажа.
Чем позднее пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.